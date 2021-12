Resumen de la jornada 17 de la Premier League

Una nueva fecha de la Premier League, tuvo lugar entre martes, miércoles y jueves. A pesar de que algunos partidos no pudieron disputarse por los casos de Covid-19, lo más destacado es que el Manchester City sigue siendo líder, seguido muy de cerca por el Liverpool.

Es por eso que, en este artículo, les ofrecemos un resumen de lo que fue partido por partido de la Premier League, en esta jornada número 17 de la Primera División de Inglaterra y cómo quedó la tabla de posiciones.

Manchester City, sin piedad ante Leeds

Este fue el partido que abrió una nueva jornada el martes, donde el Manchester City goleó al Leeds por 7-0 en el Eithad Stadium. El equipo de Pep Guardiola consiguió una goleada histórica ante los de Marcelo Bielsa, que no había recibido nunca esa cantidad goles en la Premier League.

Ni si quiera se habían cumplido los 10 minutos de juego, que Phil Foden aprovechó una desatención ofensiva de la visita para abrir el marcador. Cinco minutos más tarde, Jack Grealish aumentó el marcador, y luego fue Kevin De Bruyne el que puso el 3-0 parcial en el cierre de la primera parte.

De Bruyne, el hombre de la noche. Foto: Premier League.

En los segundos 45 minutos, también el conjunto Ciudadano golpeó al principio del juego, con un gol de Riyad Mahrez. Nuevamente, De Bruyne marcó un doblete, mientras que John Stones y Nathan Aké sentenciaron el 7-0 final.

Liverpool no le pierde pisada al líder

El equipo de Jürgen Klopp no se baja de la lucha por la Premier League y sigue muy de cerca los pasos del Manchester City. A pesar de que el Newcastle hizo que su tarea sea difícil, como lo declaró su entrenador, pudo conseguir un triunfo en Anfield por 3-1.

No empezaron bien las cosas para los Reds, ya que Jonjo Shelvey, con un buen disparo desde fuera del área, consiguió abrir el marcador, para la sorpresa de propios y extraños. Sin embargo, los de Klopp se recuperaron y consiguieron el empate a través de Diogo Jota. Minutos más tarde, Mohamed Salah dio vuelta el encuentro, consiguiendo participar en 15 partidos consecutivos en goles, ya sea anotando o asistiendo, igualando el récord de Jamie Vardy.

En la segunda etapa, los dueños de casa fueron por todo por el tercer gol del encuentro que le diera tranquilidad, pero tuvieron que esperar hasta el minuto 87, con un remate perfecto de Trent Alexander-Arnold, desde fuera del área, imposible para el portero del Newcastle. De esta forma, el Liverpool es escolta y fue el primer equipo en la historia del fútbol inglés en conseguir 2000 victorias.

Alexander-Arnold anotó uno de los goles de la jornada. Foto: Premier League.

Chelsea dejó pasar dos puntos

El Chelsea y Everton se repartieron puntos en Stamford Bridge. Los de Thomas Tuchel y Rafa Benítez igualaron 1-1 y, de esta forma, los Blues dejaron pasar dos puntos y se alejan del líder, el Manchester City, en un encuentro que se encargó de cerrar la jornada número 17, junto al Liverpool ante Newcastle.

En un encuentro parejo entre ambos, no lograron sacarse ventaja en los primeros 45 minutos, a pesar de que Chelsea hizo todo lo posible para eso y logró tener el 81% de posesión y seis tiros a puerta. En la segunda parte, a 20 minutos del final, Reece James combinó con Mason Mount, que ingresó al área y marcó la apertura del marcador que, hasta ese momento y por cómo venía el encuentro, parecía ser el gol ganador.

Mason Mount marcó el 1-0 para Chelsea. Foto: Premier League.

De todas formas, en un libre directo de Anthony Gordon, le permitió a Jarrad Branthwaite marcar la igualdad de partido y poner cifra final y cortar una racha de siete derrotas en nueve partidos, con solo un triunfo ante otro equipo de Londres, el Arsenal.

Arsenal sigue escalando

En un encuentro ante un equipo que es una piedra en el camino para muchos equipos, el Arsenal no tuvo problemas. Los de Mikel Arteta derrotaron al West Ham por 2-0, en el Emirates Stadium, que hace que se ubique actualmente en zona de Champions League, luego de mucho tiempo.

A pesar de ganarle al Chelsea, al Liverpool e igualar con el Manchester City, el Arsenal fue el primero del top cuatro que pudo ganarle a la revelación de esta temporada de la Premier League, a pesar de que no fue nada fácil y el primer tiempo terminó igualado sin goles.

En la segunda parte, al inicio, una asistencia de Alexander Lacazette le permitió a Gabriel Martinelli abrir el marcador. Para complicar las cosas más a los Hammers, Vladimir Coufal vio la tarjeta roja y se quedaron con un hombre menos. A pesar de Lacazette erró un penalti, el segundo tanto llegó a través de Emile Smith Rowe para sentenciar el 2-0 final.

Smith Rowe puso el 2-0 para el Arsenal. Foto: Premier League.

Steven Gerrard sigue encaminando al Aston Villa

Poco duro la tristeza por la derrota en Anfield para el Aston Villa de Steven Gerrard. En el encuentro que se encargó de abrir la jornada, los Villanos vencieron al Norwich en Carrow Road por 2-0.

En un encuentro donde fue superior la visita, tardó 34 minutos en marcar el primer tanto que llegó en los pies de Jacob Ramsey. Y, a tres minutos del cierre del encuentro, Ollie Watkins sentenció el resultado final.

Norwich 0-2 Aston Villa. Foto: Premier League.

Los partidos restantes: Brighton vs Wolves y Crystal Palace vs Southampton

En los dos partidos que restan que se jugaron en la jornada, el primero tuvo un triunfo del Wolves en su visita al Brighton por 1-0. El gol del triunfo fue marcado por el defensor Romain Saiss.

Mientras que Crystal Palace y Southampton igualaron 2-2 en un gran partido disputado en Selhurst Park. Wilfred Zaha puso el 1-0 para los dueños de casa, pero James Ward-Prowse, con un gran pegada en los libres directos, y Armando Broja, le dieron la ventaja parcial par los de Ralph Hasenhuttl. Pero, en la segunda parte, Jordan Ayew puso cifras finales.

Southampton 2-2 Crystal Palace. Foto: Premier League.

Partidos suspendidos

Los encuentros que fueron propuestos por casos de Covid fueron Tottenham vs. Leicester, Brentford vs. Manchester United, y Burnley vs. Watford.

Las posiciones

En la fecha 17, Manchester City sigue líder con 41 unidades, seguido muy de cerca por el Liverpool con 40 puntos, mientras que el Chelsea con su igualdad, quedó con 37. Para completar los primeros cuatro puestos, está el Arsenal con 29 puntos, pero que, en caso de ganar su partidos suspendido y los tres que debe Tottenham, pueden ser superados.

En los últimos lugares, se encuentran Norwich, Newcastle y Burnley, pero los de Sean Dyche tienen dos partidos menos, por lo que pueden superar y dejar en su lugar al Watford, que también tiene un partido menos. En caso de que ambos ganen sus partidos correspondientes, el que complica su estadía en la Premier es el Leeds, con 16 unidades.