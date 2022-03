UEFA Europa League 2021/22: cuartos de final confirmados

Nyon acogió el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2021/22, la segunda cita europea se reanudará tras la fecha FIFA de marzo, el jueves 7 de marzo se juegan los partidos de ida y una semana después los de vuelta. Frankfurt vs. Barcelona es la eliminatoria más atractiva, Leipzig, tras haberse beneficiado tras la expulsión de Spartak de Moscú, llega más descansado ante la Atalanta. West Ham, tras haber eliminado a Sevilla en la prórroga, buscará cortar el invicto de Olympique de Lyon. El elenco francés está invicto en Europa con tres victorias y dos empates. Braga vs. Rangers completa el cuadro.

El ganador de la eliminatoria entre Frankfurt y Barcelona se mide a West Ham o Lyon, Leipzig/Atalanta vs. Braga/Rangers. Solo dos equipos tendrán el privilegio de acceder a la gran final en Sevilla el 18 de mayo. La segunda cita europea nació en la temporada 2009/10 como sucesora de la Copa UEFA, Atlético de Madrid fue el campeón inaugural.

Con la creación de la UEFA Europa Conference League, Europa tiene por primera vez de la temporada 1998/99 tres competiciones continentales. La segunda cita cambió su formato, antes compitieron 48 equipos en la fase de grupos, luego avanzan a los dieciseisavos de final, a partir del actual solo 32 equipos toman parte y los terceros fueron transferidos a la nueva justa europea. Sevilla es el equipo más exitoso, el último en la temporada 2019/20.

La regla del gol de visitante fue abolida desde el actual curso, Barcelona apuesta todas las fichas a la UEFA Europa League, dicha competición otorga la clasificación a la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022/23. El conjunto culé llega entonado al clásico ante Real Madrid en el Bernabéu el domingo 20 de marzo por la Liga, el último partido antes del parón por la jornada de selecciones nacionales.

Leipzig vs. Atalanta

Frankfurt vs. Barcelona

West Ham vs. Lyon

Braga vs. Rangers

