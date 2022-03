El conjunto interista suma su segundo empate al hilo

Inter empató 1-1 ante Torino en la jornada anterior y Fiorentina ganó 1-0 a Bolonia. Nos esperaba un auténtico partidazo entre ambos equipos en San Siro antes del parón por la fecha FIFA de marzo.

Un tiempo para cada uno

Inter ya no depende de sí mismo en la pelea por la Serie A, en el marco de la trigésima jornada arrancó el partido ante la Fiorentina en San Siro. El conjunto violeta fue un hueso duro de roer y no dio tregua. El actual campeón italiano no encontraba la portería en dos minutos de juego. Ambos clubes se mantienen activos en las semifinales de la Copa Italia, aunque eso es un debate aparte.

Lautaro Martínez se animó, Inter empezó a tomar mayor protagonismo en un partido parejo. El conjunto interista por ahora marcha tercero con 60 puntos en la élite del fútbol italiano, a tres de Nápoles y Milan, que más tarde visitará a Cagliari. Calhanoglu ejecutó un tiro de esquina, Fiorentina fue sólido en todas las líneas y la tónica no cambió en cinco minutos de juego.

El conjunto violeta fue directo y por momentos tuvo contra las cuerdas a Inter. Handanovic estuvo impecable en sus reflejos y evitó un batacazo. Falta de Calhangolu contra Castrovilli. Fiorentina anuló todos los circuitos de juego en la primera media hora.

El actual campeón italiano perdió constantemente algunos balones en salida. Inzaghi estaba sumamente preocupado con el desarrollo del partido, Inter no encontraba la fórmula para ganar el último partido antes del parón por la jornada de selecciones nacionales. Fiorentina en cada contraataque fue letal, Handanovic fue una muralla en la portería interista. En 12 minutos de juego, Inter apenas tuvo algunas llegadas y no fue contundente en definición.

En 15 minutos de juego, Fiorentina ganó terreno en San Siro y complicaba la situación de Inter. Handanovic fue el punto más alto, en momentos clave salvó al conjunto interista. El conjunto violeta generaba mejores sensaciones y parcialmente fue el verdugo interista. A 25 minutos del final de la primera media hora, Lautaro se perfiló y fue anticipado. Inzaghi tiene arduo trabajo para la segunda media hora, replantear el aspecto defensivo, un punto sumamente preocupante.

Inter intentó generar peligro a través del juego aéreo y tampoco pudo superar a Fiorentina, el empate parcialmente deja una sensación de decepción. Lautaro Martínez insistió, aunque estuvo solo y lo acompañaron poco en la primera media hora. Arturo Vidal erró una clara ocasión. El conjunto interista tiene el 51 % de la posesión del balón. Dzeko tampoco tuvo un buen partido, Fiorentina fue un durísimo escollo.

En el complemento, Fiorentina volvió más decidida y tuvo contra las cuerdas a Inter en San Siro, el empate sin goles dejaba al conjunto interista cada vez más complicado a ocho jornadas del final de la Serie A. Torreira anotó el primero, papelón del actual campeón italiano. El cuarto gol del futbolista uruguayo en la temporada. Jarrón de agua fría para el conjunto interista. Inzaghi estaba molesto, porque el conjunto violeta ganó todos los mano a mano.

Inter ahora se queda con 59 puntos y sus opciones por revalidar el título cada vez son más lejanas. El último partido antes de la fecha FIFA de marzo, fue un tremendo mazazo, una dolorosa derrota en casa y ahora todo cuesta arriba para el conjunto interista, puesto que cortaba su invicto.

Dumfries salva a Inter del papelón, 1-1, 60 puntos y a la espera de la confirmación del partido pendiente ante Bolonia. Tiro libre para el conjunto interista en 56 minutos de juego, Calhanoglu remató y el balón apenas salió desviado. A 60 minutos para el final del tiempo regular, segundo empate al hilo para Inter. Inzaghi tendrá que replantearse muchos aspectos. Dzeko se resbaló y por poco anota el segundo, un partido de ida y vuelta en ambas áreas. Las principales ligas europeas reanudarán sus actividades a partir del sábado 2 de abril tras la fecha FIFA de marzo.