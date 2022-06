La primera jornada de la Liga A en el foco

La primera jornada de la tercera edición se jugará del miércoles 1 al sábado 4 de junio, con excepción del partido Escocia y Ucrania, reprogramado hasta la fecha FIFA de septiembre. Ambas selecciones se enfrentarán en la segunda ronda del camino al Mundial de Qatar 2022, aunque eso es un debate aparte. Francia es la actual campeona tras haber ganado la edición anterior.

Polonia abre el telón ante Gales por el grupo A4, al día siguiente los reflectores se los lleva España ante Portugal por el grupo A2, Francia ante Dinamarca por el grupo A1 el viernes 3 de junio e Italia frente Alemania por el grupo A3. Las selecciones europeas buscarán aprovechar la fecha FIFA de junio en plena recta final de su preparación mundialista. Dicha cita continental está vinculada con los Clasificatorios Europeos Alemania 2024, la UEFA aún no ha aprobado el reglamento de dicha competición. El sorteo clasificatorio está programado para el 9 de octubre en Frankfurt.

Las cuatro ganadoras de grupo avanzan a la fase final que se disputará en la fecha FIFA de junio de 2023, Portugal fue la campeona inicial en la edición 2018/19. Tampoco podemos olvidarnos de Países Bajos vs. Bélgica, Roberto Martínez, seleccionador belga, tiene clarísimo que los tulipanes son un hueso duro de roer: “Jugar ante los Países Bajos es un verdadero derbi”.

La UEFA Nations League busca a la sucesora de Francia, para ello nos espera un arduo camino. A 175 días para la vigésimo segunda cita mundialista, Europa busca sostener su abrumador dominio en el palmarés a nivel mundial. Italia, antes de enfocarse en dicha justa continental, primero se prepara para la Finalissima ante Argentina en Londres el miércoles 1 de junio.

