Análisis post: Polonia suma su primera victoria en el grupo A4

Polonia superó 2-1 a Gales y temporalmente lidera el grupo A4 de la Liga A con tres puntos, en la segunda jornada visitará a Bélgica el miércoles 8 de junio. La selección polaca en la primera media hora sufrió mucho, no encontró el camino, en el complemento salió victoriosa a través de Jakub Kaminski y Karol Swiderski. El esquema táctico que empleó en la primera jornada de la UEFA Nations League 2022/23 fue el 4-3-2-1, cuatro defensas, tres centrocampistas, dos extremos y un delantero. Robert Lewandowski jugó todo el partido, mientras el mismo futbolista asegura que su etapa en Bayern Múnich está concluida.

Tras haber asegurado su clasificación al Mundial de Qatar 2022 en la fecha FIFA de marzo, Polonia volvió al ruedo con grandes sensaciones positivas en plena recta final de su preparación mundialista, en la vigesimosegunda edición compite en el grupo C junto con Argentina, México y Arabia Saudita. En Rusia 2018 no superó la fase de grupos y busca sacarse la espina clavada.

La selección polaca visitará a Países Bajos en la tercera jornada de la UEFA Nations League, el sábado 11 de junio y volverá a enfrentarse con Bélgica el martes 14 de junio. Luego disputará las últimas dos jornadas en la fecha FIFA de septiembre, la última ventana internacional antes del Mundial de Qatar 2022.

La selección galesa llega con los deberes pendientes para la final de la repesca europea para el Mundial de Qatar 2022, Ucrania superó 3-1 a Escocia en Glasgow y será su rival el domingo 5 de junio en Cardiff, donde se define la última plaza europea disponible. El combinado que salga victorioso competirá en el grupo B con Inglaterra, Estados Unidos e Irán.

