Rodrigo Hernández seguirá en el Manchester City hasta 2027

Tras 3 campañas con los citizens, Rodrigo Hernández seguirá vinculado al club durante las cinco próximas temporadas. Tanto club como jugador querían mantener su relación, así que ha sido una negociación sencilla para ambos.

Sin duda alguna, el internacional español se ha convertido en un pilar fundamental para el esquema de Pep Guardiola, habiendo disputado 151 partidos desde que arribó a Manchester procedente del Atlético de Madrid a cambio de 63 millones de euros.

Rodri, muy feliz con su extensión de contrato

El jugador declaró lo siguiente tras la renovación: “La afición ha sido increíble conmigo desde mi llegada, me siento totalmente apoyado por el club y por el entrenador, que me ayuda todos los días. No exagero al decir que unirme al City en 2019 es la mejor decisión que he tomado en mi carrera. Siento que el club me ofrece la mejor oportunidad de ganar títulos y por eso estoy tan contento de quedarme aquí".

También tuvo palabras hacia Pep y su cuerpo técnico: “He mejorado mucho como jugador y quiero agradecer en especial a Pep y a todo el cuerpo técnico por su ayuda diaria, ayudándome a convertirme en el mejor jugador posible”.

Trayectoria de Rodri con el City

El jugador ha encontrado en el club dirigido por Pep Guardiola una máquina de ganar títulos, ya que, desde su llegada a Manchester, ha logrado levantar cinco trofeos en únicamente tres temporadas.

Entre su palmarés se encuentran: 2 Premier League (2020-21, 2021-22), 2 EFL Cup (2019-20, 2020-21) y 1 Community Shield (2019-20).

Kalvin Phillips, su nuevo socio

Cabe destacar que el Manchester City oficializó hace unos días la incorporación de Kalvin Phillips, mediocampista inglés que llega procedente del Leeds United y que ocupa la misma demarcación que Rodri. Sin embargo, ambos jugadores son complementarios, ya que saben jugar a la perfección en esquemas con 2 pivotes.

El inglés viene a suplir la baja de Fernandinho, que abandona el club después de 9 gloriosas temporadas.