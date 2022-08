Ricardo Gareca no continuará como seleccionador de Perú

Todo tiene su final, tras no haberse clasificado al Mundial de Qatar 2022, Ricardo Gareca no renovó su vínculo como seleccionador de Perú. Tras siete años en el cargo, se va dejando un legado insuperable con dos repescas intercontinentales, tres veces semifinalistas de la CONMEBOL Copa América y con el récord de partidos dirigidos, con 96 en total. La era Gareca siempre será recordada en la historia de la selección peruana como un ciclo exitoso, no todo fue color de rosas, el debut del estratega argentino se produjo el 31 de marzo de 2015, Perú perdió 1-0 ante Venezuela en los Estados Unidos.

En la CONMEBOL Copa América de aquel año disputada en Chile finalizó tercero, luego tuvo un arranque complicado en la Clasificación Sudamericana para el Mundial de Rusia 2018, tras superar dicho inició, la selección peruana finalizó quinta con 26 puntos.

En la repesca intercontinental, Perú superó 2-0 a Nueva Zelanda en el global el 15 de noviembre de 2017 y se convirtió en la última selección clasificada para la vigesimoprimera justa mundialista. La selección peruana clasificó, 36 años después. La Copa América Centenario fue el punto de partida para construir un equipo competitivo.

En el Mundial de Rusia 2018, no superó la fase de grupos, La ‘blanquirroja’ compitió en el grupo C, perdió 1-0 ante Dinamarca, por el mismo marcador cayó ante Francia y ganó 2-0 a Australia. Tras dicha experiencia, la Federación Peruana de Fútbol bajo la gestión de Juan Carlos Oblitas, como director deportivo, renovó el vínculo de Ricardo Gareca para el camino a Qatar 2022.

El primer gran reto fue la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, finalizó subcampeona y alcanzó la final 44 años después. La Clasificación Sudamericana Qatar 2022 inicialmente iba a comenzar en marzo de 2020, debido a la pandemia de la COVID-19, el clasificatorio sudamericano se aplazó hasta octubre de aquel año. Tras las cuatro primeras jornadas, Perú estaba en una delicada situación con apenas un punto de doce en disputa.

La jornada doble de marzo de 2021 no se pudo disputar por la negativa de los clubes europeos para liberar a los futbolistas sudamericanos. La siguiente jornada doble se disputó en junio de aquel año, Perú perdió 3-0 ante Colombia en Lima y luego venció 2-1 a Ecuador en Quito.

En la CONMEBOL Copa América Brasil 2021, la selección peruana finalizó cuarta tras haber perdido en un auténtico partidazo, 3-2 ante Colombia en el partido por el tercer puesto. Tras la justa continental, Perú repuntó hasta el quinto lugar en la zona sudamericana con 17 puntos, igualada con Colombia.

En las últimas cuatro jornadas disputadas a inicios de 2022, Perú ganó 1-0 a Colombia en Barranquilla, empató 1-1 ante Ecuador en Lima, perdió 1-0 ante Uruguay en Montevideo y superó 2-0 a Paraguay en Lima. Por segunda vez, la ‘blanquirroja’ finalizó quinta, ahora solo cosechó 24 puntos accediendo a la repesca intercontinental a partido único en Qatar ante un representante asiático.

El 13 de junio del corriente, quedará como un día para el olvido, Perú perdió 5-4 en la tanda de penaltis ante Australia en Doha y no clasificó al Mundial de Qatar 2022. Tremendo mazazo, en 120 minutos ambas selecciones empataron sin goles.

Ricardo Gareca se va dejando jugadores consolidados como Christian Cueva, André Carillo, Gianluca Lapadula, Alexander Callens, Pedro Gallese, entre otros. La Federación Peruana ahora deberá buscar a su sucesor para el próximo proceso mundialista, la selección peruana tiene un amistoso pactado ante México en los Estados Unidos el próximo 24 de septiembre.

El legado de la era Ricardo Gareca

Dos repescas intercontinentales (Rusia 2018 y Qatar 2022)

44 años después alcanzó una final de la CONMEBOL Copa América (Brasil 2019)

Tres veces semifinalistas de la CONMEBOL Copa América (Chile 2015, Brasil 2019 y Brasil 2021)

Clasificó 36 años después a Perú a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018

El entrenador con más partidos dirigidos (96 en total)