El futuro de Marc Cucurella

Desde que se abrió la ventana de transferencias, el Manchester City ha estado pisando los talones al ilustre jugador de la temporada del Brighton and Hove Albion, Marc Cucurella. Según The Athletic*, el Albion ya ha rechazado una oferta de 30 millones de libras del City. Fabrizio Romano, que se rumorea que es muy amigo del agente de Cucurella, ha afirmado que el jugador ha acordado condiciones personales con el City. A pesar de los rumores, Cucurella sigue siendo jugador del Brighton, al menos por ahora, pero ¿qué color de azul vestirá el español cuando se cierre la ventana?

¿Por qué el Brighton tiene una gran influencia?

Si nos remontamos al verano de 2021, los aficionados al fútbol recordarán la venta récord de Ben White al Arsenal por unos 50 millones de libras. El propietario de los Seagulls, Tony Bloom, se mantuvo firme en las negociaciones, a pesar de poseer un club de una fracción de la talla del Arsenal Football Club. El Brighton quería 50 millones de libras y los consiguió. El mismo proceso se mantendrá en las negociaciones con el Manchester City. Fuentes cercanas al club, han declarado en exclusiva a VAVEL que el precio de Marc Cucurella superaría al de Ben White, en caso de que el Manchester City siga negociando. Bloom es un hombre de juego, un exitoso jugador de póker; muy astuto en la negociación.

Marc Cucurella firmará un nuevo contrato con el Brighton si el City no iguala la tarifa por el excitante lateral izquierdo; y, en contra de las informaciones, se entiende que Cucurella está contento en el Amex Stadium, según Andy Naylor de The Athletic*. Además, Cucurella no fichó por el Brighton hasta la temporada pasada. El 31 de agosto de 2021 se confirmó su traspaso desde el Getafe por 15 millones de libras con un contrato de 5 años. Un acuerdo en el que ni siquiera ha cumplido un año, lo que requeriría que el City pagara una tarifa exorbitante para comprarlo, con más de 4 años restantes.

Se cree que el Manchester City no ve a Cucurella en la valoración fijada por el club de la Costa Sur, y podría abandonar el acuerdo si el Brighton no cede, cosa que no hará. Una batalla de titanes podría hacer fracasar el acuerdo, aunque todavía no hay nada escrito. El Brighton se encuentra en una posición difícil, que no dejaría a Cucurella descontento en el club, esa es la diferencia y la fuerza del gigante en esta conversación.

- ¿Cuál es el futuro probable de Marc Cucurella?

En el fútbol, las cosas pueden cambiar. El Manchester City se ha mostrado muy interesado, según un volátil foro de aficionados, en un acuerdo de intercambio de jugadores. El City tiene un lujoso pozo sin fondo de jóvenes talentos no sólo en su plantilla sino también en su academia; con jugadores de talento que podrían jugar en varios clubes de la Premier League. La postura del Brighton es, y siempre ha sido, que no necesita ni quiere vender, y que preferiría que se llegara a un acuerdo por dinero en el caso de una venta. Los Seagulls no son conocidos por los préstamos sin opción de compra, ya que todo su modelo de contratación se basa en la construcción de jugadores jóvenes a nivel interno para que crezcan con el club - véase Yves Bissouma como ejemplo principal.

Una reciente entrevista del club con el director técnico del Brighton, David Weir, permitió conocer esto. La idea es que un jugador crezca y sólo se marche a un club más grande que el que tiene contratado. Es un plan inteligente y tranquilizador para los jóvenes jugadores que fichan por el Albion. No se trata de que los jugadores se queden mientras están descontentos, a pesar de las ideas erróneas de los medios de comunicación.

Mientras esté contento en el club, Cucurella cobraría hasta el triple de su sueldo en el City. No sólo eso, sino que el atractivo de jugar en un once de categoría mundial es suficiente para convencer a cualquier jugador joven, por supuesto. Si el City alcanza el valor requerido, el Brighton permitiría a Cucurella marcharse y poner fin a esta saga de agentes de una vez por todas.