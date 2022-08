El Chelsea estrena una nueva era con un aprobado raspado

Una nueva era ha comenzado en el Chelsea y con ella una nueva temporada. Los hombres de Thomas Tuchel sufrieron ante el juego posicional que interpuso Lampard para frenar las acometidas de su anterior club, sin embargo, la victoria cayó para el lado visitante con un tanto de Jorginho en el minuto 54 desde el punto de penalti.

Los Toffees, tras un último curso con el agua hasta el cuello, afrontan la campaña 22/23 con aspiraciones a respirar con tranquilidad. Frank Lampard volvía a verse las caras con el Chelsea, pero no por ello quería mostrarse amedrentado, apostando por un bloque compacto y rocoso en una especie de 5-4-1 sin un punta como referencia con Pickford; Patterson, Tarkowski, Mina, Godfrey, Mykolenko; Gordon, Doucouré, Iwobi, Gray; McNeil.

Algo similar con los Blues, que carecen de un ariete anclado al área, alguien que sea el encargado de llevar todos los balones a la portería rival. Sin embargo, y en un difícil año, Tuchel y sus pupilos deben tener paciencia y saber jugar sus cartas. Con Marcos Alonso fuera de la convocatoria, el alemán alineó su esperado 3-4-2-1 con Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Sterling; Havertz.

Polivalencia como confusión

El Everton comenzó moviendo a sus extremos, dejando a Dwight McNeil como punta para aprovechar su estatura en el juego aéreo. Alex Iwobi se colocaba en posiciones interiores junto a Doucouré y las bandas quedaban para Gordon y Gray. Los primeros minutos fueron estos cinco los que mayores estragos causaron en el partido.

Ese impulso inicial de los locales empezó a verse frenado por el dominio del Chelsea. En el minuto 6 fue Havertz el que avisó con un tímido cabezazo que acabó en las manos de Pickford, siendo el alemán el que casi abre la lata tres minutos después tras un graso error del guardameta inglés. Los Blues empezaban a allanar terreno.

Los problemas para el Everton siguieron con la lesión de Ben Godfrey antes del primer cuarto de juego, a la que se sumó la de Yerry Mina en la segunda parte. Entró Holgate como sustituto en la zaga. Y es que los hombres de Tuchel iban mejorando con el paso de los minutos, creando ocasiones y avisando a la portería de Jordan Pickford.

De menos a más

A ambos equipos les faltaba el toque final. Mucha llegada, pero eran incapaces de resolver en última instancia, todo fruto de varias imperfecciones en la toma de decisiones. Un constante tira y afloja entre ambos clubes. Reece James era el primer enlace por el que pasaban las acciones de peligro del Chelsea, cuya impulsividad a la hora de atacar contrarrestaba con la tranquilidad de los Toffees. Sin tener mucha idea de qué hacer con el balón, los de Tuchel ponían la mano en el fuego por buscar a Kai Havertz por el aire para poder perforar el cerrojo de los locales. Y es que el juego posicional del Everton estaba obligando a los Blues a implantar un juego bastante plano, incapaz de hacer un daño notable.

El marcador pudo romperse en el minuto 42, pero el tanto de Raheem Sterling quedó anulado. Pickford rechazó un remate de Kanté desde la frontal, pero el ex del Manchester City se encontraba en fuera de juego. No obstante, el Chelsea no quiso quedarse así y aprovechó un penalti cometido sobre Ben Chilwell para ir al descanso con un 0-1 a favor, obra de Jorginho. El de siempre.

Jorginho adelantó al Chelsea en el descuento / Fuente: Twitter @premierleague

Dos KO para Lampard en su zaga

El inicio de la segunda parte para los londinenses fue algo complicado, fruto de continuas desconexiones que tuvo que solucionar Thiago Silva en un par de ocasiones. La más clara fue de Doucouré en el 52', pero Mendy se hizo enorme y tapó el potente disparo que le quedó al francés dentro del área.

Con el paso de los minutos continuaron las iniciativas del Chelsea por ese sector izquierdo de Chilwell y Sterling. Es por ahí donde los Blues encontraron el camino idóneo para hacer daño, ya sea con la profundidad del lateral inglés o con las internadas de Havertz y compañía. Cumplida la primera hora de juego llegó otro cambio obligado para el Everton por la lesión en el tobillo de Mina, otro central que ha caído en la primera jornada para la preocupación de Lampard. Entró Vinagre, mientras que Mykolenko pasó a formar parte de la línea de tres en la zaga.

Thomas Tuchel decidió darle minutos al reciente fichaje, Marc Cucurella, que entró por otra alta, Kalidou Koulibaly, además de Armando Broja por Kai Havertz, algo desaparecido. El español entró bastante en juego a la hora de estirar al equipo y especialmente para refrescar y liberar a Sterling. Estos dos estuvieron cerca de poner el 0-2 en el minuto 82 con una gran conexión que el inglés no pudo materializar debido a la formidable entrada de Vitaliy Mykolenko. El partido llegó hasta los 100 minutos debido a las continuas interrupciones en el juego. Hasta 10 minutos tuvo que añadir Craig Pawson, que sumados a los ocho de la primera mitad hicieron un total de 18 minutos de descuento.

Primeros tres puntos para el Chelsea

El Everton tuvo varios tramos para implantar el miedo en su rival, asfixiando con su rocoso bloque y su efectivo juego posicional. Sin embargo, el encuentro se decidió con un lanzamiento desde los once metros que convirtió Jorginho en su principal especialidad. En un duelo marcado por los estrenos de Cucurella o Koulibaly, el Chelsea se lleva los tres primeros puntos sin haber brillado.

Los Toffees viajarán a Villa Park para enfrentarse en la jornada 2 a un Aston Villa cuyo debut también se saldó en derrota. Por su parte, los Blues protagonizarán el primer gran duelo de esta temporada en un derbi londinense frente al Tottenham de Antonio Conte, también viejo conocido en Stamford Bridge.