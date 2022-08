Neto, nuevo jugador del Bournemouth

Neto, el experimentado portero brasileño de 33 años es el flamante refuerzo de las ‘cerezas’, llega como agente libre y su vínculo es por doce meses. El cuarto fichaje del Bournemouth tras las llegadas de Rothwell, Fredericks y Tavernier. El nuevo portero llega tras las extensiones de contrato de Solanke y Cook. Internacional con Brasil, una vez en el 2018, con la Juventus ganó un doblete doméstico en las temporadas 2015/16 y 2016/17 con la Serie A y Copa Italia. También conquistó la Copa del Rey con el Valencia y el FC Barcelona. En la final de la UEFA Champions League 2017 fue suplente, la ‘Juve’ perdió 4-1 ante Real Madrid en Cardiff.

El veterano portero brasileño inició su carrera profesional con el Atlético Paranaense de la Serie A de Brasil, antes de disputar 224 partidos y mantener 78 veces la portería a cero con Fiorentina, Juventus, Valencia y Barcelona. Neill Blake, director ejecutivo de las ‘cerezas’ se deshizo en elogios para Neto: “Poder atraer a un jugador del calibre de Neto es muy gratificante, este es un verdadero golpe para el club y estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros, tiene vasta experiencia en el alto nivel del juego, así que estoy seguro de que será un gran activo para nosotros”.

Bournemouth ganó 2-0 a Aston Villa en la primera jornada de la Premier League 2022/23, el sábado 13 de agosto las ‘cerezas’ visitan al actual campeón inglés, Manchester City. Neto disputó 20 partidos con el FC Barcelona, 12 en LaLiga, 3 en el Trofeo Joan Gamper, 4 en la UEFA Champions League y 1 en la Supercopa de España. Desde su experiencia aportará muchísimo en un puesto clave para mantenerse en la élite del fútbol inglés. Un gran golpe en el libro de pases ha dado las ‘cerezas’, Neto durante su etapa en la Fiorentina fue suplente de Artur Boruc.

