Los 'Reds' sumaron su segundo empate al hilo

Liverpool no tuvo el inicio ideal en la Premier League 22/23 y buscará sacarse la espina clavada ante las ‘Águilas’. Los ‘Reds’ en los últimos cinco enfrentamientos directos ante Crystal Palace, ganaron todos entre 2020 y 2022. Ambos llegan con los deberes pendientes en el cierre de la segunda jornada.

Las ‘Águilas’ buscaban sorprender desde el arranque, saque de banda para el Liverpool. Fabinho se asoció con Arnold. Milner remató y por poco batió la portería rival. Los ‘Reds’ no dieron tregua en 1 minuto y medio. Guaita quedó sentido en el Crystal Palace. Los dirigidos por Jurgen Klopp generaban mejores sensaciones.

Crystal Palace sufrió muchísimo ante la presión de los ‘Reds’ en 4 minutos de juego, tiro libre para Liverpool tras una clarísima mano. Elliot remató y tampoco pudo batir la portería de las ‘Águilas’. Liverpool fue letal a través de las bandas y tuvo contra las cuerdas al conjunto visitante.

Darwin Núñez intentó perfilarse y no pudo. Liverpool dominó las acciones en la primera parte con el 77% de la posesión del balón. Las ‘Águilas’ estaban en serios problemas. Luis Díaz se asoció con Robertson. Elliot remató por segunda vez. El Crystal Palace se salvó ante la falta de contundencia de los ‘Reds’. Jurgen Klopp estaba pensativo.

Saque de esquina para los ‘Reds’ en 9 minutos de juego, parcialmente ambos suman un punto pleno curso mundialista. Las ‘Águilas’ apostaron por el contraataque como as bajo la manga. Liverpool permanentemente buscaba el área rival a través de una presión intensa en 12 minutos disputados.

En 15 minutos la tónica no cambió, los ‘Reds’ fueron superiores palmo a palmo, aunque la falta de contundencia preocupaba un poco. La disputa del balón fue intensa en el mediocampo. Fabinho se asoció con Arnold. Crystal Palace fue atrevido pese a todas las limitaciones, propuso un estilo directo.

Darwin cabeceó, Liverpool anuló por completo a las ‘Águilas’ en 20 minutos. Crystal Palace nunca supo cómo meter intriga en un partido bastante reñido en Anfield. Salah no pudo rematar con comodidad, los ‘Reds’ necesitan serenarse para tomar mejores decisiones.

Liverpool ha generado nueve remates en total y uno a puerta, Crystal Palace caminaba al borde la cornisa. En 30 minutos, las ‘Águilas’ fueron atrevidas por momentos, tiro libre para el Crystal Palace. Zaha anotó el primero, tremendo mazazo para los dirigidos por Klopp, 0-1 en el minuto 32. Cuando mejor jugaban los ‘Reds’, recibieron un tanto inesperado en contra.

En 41 minutos de juego, Klopp buscaba variantes para remontar otro partido cuyo resultado no coincidió con las estadísticas. Temporalmente, las ‘Águilas’ quebraron una racha de cinco partidos sin ganarle al Liverpool. Se añadieron tres minutos.

Almost two 😫



Wilf is put through by Doucouré but Alisson keeps the effort out.



🔴 0-1 🦅#CPFC | #LIVCRY pic.twitter.com/xLigjQ6XAB