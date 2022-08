Rangers ganó 2-0 a St. Johnston por la Premier Escocesa 22/23, por su parte, PSV goleó 5-2 a Go Ahead Eagles en la élite del fútbol neerlandés. El conjunto escocés nunca perdió ante su similar neerlandés y buscaba dar el batacazo en el partido de ida de la repesca de la actual edición de la UEFA Champions League.

Resumen del partido

El conjunto escocés tomó el protagonismo desde el principio, Goldson se asoció con Taviernier. El Rangers no dio tregua en Glasgow en 1 minuto y medio. Por su parte, el PSV no pudo salir del asedio táctico y buscaba sorprender con la disputa del balón desde el medio campo. Gakpo presionó y no pudo batir la portería rival. La repesca de ida por ahora bastante reñida.

Gutiérrez se perfiló y la acción quedó anulada tras un fuera de juego, De Jong por poco abrió la cuenta. El conjunto escocés pasó de tomar el protagonismo a sufrir defensivamente en 4 minutos.

Kent cayó en fuera de juego, el Rangers con el 59% de la posesión del balón, necesitaba tomar mejores decisiones en la primera parte. El PSV apostó por aprovechar los contraataques. Los escoceses estaban incómodos e insistieron por todos los medios para adelantarse en el marcador, 0-0 en 8 minutos.

El conjunto neerlandés por momentos sufrió ante la insistencia a través de las bandas del Rangers, el PSV se plantó y por momentos fue más atrevido con presión alta. De Jong fue uno de los puntos más altos, los escoceses no encontraban la fórmula para ganar terreno en un partido bastante parejo en 11 minutos disputados.

Gakpo se perfiló y fue interceptado, el PSV ahora generaba mejores sensaciones y poco a poco tuvo contra las cuerdas al actual subcampeón de la UEFA Europa League, Rangers en 13 minutos. En el primer cuarto de hora, por ahora ninguno puede plasmar sus virtudes ofensivas en el marcador.

El conjunto escocés insistió a través del juego asociado desde el mediocampo. Tiro libre a favor del Rangers, nunca pudo batir la férrea muralla defensiva del PSV. Los neerlandeses se mantienen firmes en 19 minutos.

El PSV esperaba algún error de su similar escocés, para volver a la carga. El empate transitorio coincidió con el desarrollo del partido. Tillman remató a puerta, el Rangers tuvo una clarísima ocasión y no supo aprovecharla. El conjunto neerlandés no puede salir jugando limpio de los constantes centros desde las bandas. Benítez estuvo impecable con sus reflejos.

Rangers ahora retomó el protagonismo, Tillman generó un saque de esquina. El conjunto escocés reclamó una potencial mano dentro del área. El VAR revisó un potencial penalti en el minuto 27 y determinó que no hubo nada. el PSV recuperó el balón desde el mediocampo.

La tónica no cambió, ambos nos deleitaron con fútbol de primer nivel. Saque de esquina para el PSV, el conjunto neerlandés también generó un par de ocasiones y no pudo batir la portería rival. Ambos tienen muchos aspectos a replantearse para la segunda parte.

Sangaré abrió la cuenta, 0-1, tremendo mazazo para el Rangers en Glasgow. El conjunto escocés ahora tiene que remontar en 37 minutos. El batacazo de la jornada en el inicio de la fase de repescas. Benítez se lució en la portería. el PSV se aferró a su sólida zaga defensiva.

Colak empató, 1-1, se desató la algarabía en Glasgow. El Rangers se repuso tras haber estado abajo en el marcador y el partido cambió por completo en 40 minutos. Se añadió un minuto, el conjunto escocés buscaba el segundo tanto.

HALF-TIME: Rangers 1-1 PSV



All level at the interval.



📲 Follow the second-half live in our Match Hub https://t.co/KQAGjJvvf9 #RANPSV | #UCL pic.twitter.com/a4xMKaPlkj — Rangers Football Club (@RangersFC) August 16, 2022

Segunda parte

El PSV volvió más decidido en 46 minutos, Rangers no dio tregua, 1-1 en el global. Saibari remató y por poco sorprende. El conjunto neerlandés no se guardó nada en Glasgow. De Jong buscaba incomodarlo, falta en ataque, Obispo fue amonestado. El partido mantuvo la intensidad y estaba para cualquiera de los dos en 50 minutos.

Tiro libre para el conjunto escocés, Veeman quedó sentido tras una durísima entrada y se recuperó. En 51 minutos, Rangers intentó por todos los medios adelantarse en el marcador, por ahora ambos mantienen los deberes pendientes en el primer partido de la fase de repesca. De Jong fue amonestado, el PSV se empezó a llenar de tarjetas.

Saibari no encontró la portería, el conjunto escocés fue más punzante y nunca dejó de buscar el área rival en 55 minutos. Goldson fue amonestado en el minuto 57, el primero en el Rangers. En 64 minutos de juego, el conjunto escocés no pudo salir del asedio táctico del PSV.

En 60 minutos de juego, el conjunto neerlandés no tiró la toalla y buscaba dar el batacazo. El PSV ahora impone condiciones en Glasgow, tres veces han llegado sin referencia defensiva en 66 minutos. Tillman remató y el balón salió desviado.

Eliminatoria abierta, Copenhague gana 2-1 a Trabzonspor y Bodo Glimt supera por la mínima a Dinamo de Zagreb en simultáneo. Rangers no quiso dejar pasar una oportunidad crucial para perfilarse como serio favorito a clasificar para la fase de grupos, Saibari fue amonestado, el tercero en el PSV.

Lawrence anotó el segundo,2-1, tremendo mazazo para el conjunto neerlandés en el minuto 70. El PSV necesita anotar un gol para empatar la eliminatoria. En 74 minutos, lateral para el conjunto neerlandés, tiro libre.

El Rangers por momentos se complicó con algunas faltas tácticas, Obispo empató en el minuto 78, 2-2. Saque de esquina para los escoceses, el partido estaba electrizante. La revancha se juega la próxima semana en territorio neerlandés. Se añadieron tres minutos.