Previa Manchester United vs Liverpool: el auténtico partidazo de los gigantes con los deberes pendientes

Manchester United perdió 4-0 ante Brentford y afronta un momento delicado por primera vez en 30 años, los Red Devils son colistas de la Premier League. No es ni la sombra de aquel equipo glorioso que alguna vez conquistó la UEFA Champions League o el Mundial de Clubes. Tras el retiro de Sir Alex Ferguson, el Manchester United no ha encontrado el rumbo y solo ganó la UEFA Europa League. Erik ten Hag no ha empezado bien su ciclo y los fanáticos están sumamente decepcionados con los resultados obtenidos hasta el momento.

Por su parte, el Liverpool empató 1-1 ante Crystal Palace y sigue sin convencer el equipo de Jürgen Klopp. Los Reds suman dos empates al hilo y también tienen los deberes pendientes. El duelo de gigantes en Old Trafford marcará un antes y un después en las aspiraciones de ambos equipos en plena temporada mundialista. Los Diablos Rojos están contra las cuerdas, por ahora en zona descenso y los Reds tampoco han encontrado su mejor desempeño colectivo.

Crisis del Manchester United

Manchester United atraviesa un momento sumamente delicado en la Premier League con dos derrotas al hilo, es colista por primera vez en 30 años y la era ten Hag no ha iniciado de la mejor manera posible, el experimentado estratega neerlandés no ha dado la talla para dirigir un equipo glorioso como los Red Devils.

Cristiano Ronaldo no se siente cómodo según la prensa especializada inglesa, el astro portugués buscaría salir en este mercado de fichajes, el cuál concluye el próximo 1 de septiembre. Atrás quedó ese equipo aguerrido de la era Ferguson, Manchester United ahora seriamente comprometido con la zona de descenso debe empezar a sumar para que dicha situación no se vuelva lapidaria.

Entrenamiento del Manchester United / Fuente: Getty Images

Liverpool sigue sin encontrar el rumbo

Liverpool tampoco ha empezado bien en la nueva temporada, con dos empates al hilo el equipo de Jürgen Klopp no ha encontrado su mejor desempeño colectivo y llega con los deberes pendientes ante un necesitado Manchester United.

En los últimos cinco enfrentamientos directos ante los Red Devils, los Reds ganaron cuatro y empataron uno, una racha sumamente positiva, aunque cada partido es una historia aparte. Sin Darwin Núñez, expulsado en la jornada anterior por una agresión, Liverpool anhela resurgir en un partido clave.

Fuente: Getty Images

Enfrentamientos directos

Manchester United se ha enfrentado 60 veces ante Liverpool por la Premier League, acumula 28 victorias, 14 empates y 18 derrotas. Los Reds Devils en los últimos cinco enfrentamientos suma un empate y cuatro derrotas, lapidaria racha ante los Reds.

19 de enero de 2020: Liverpool 2-0 Manchester United en Anfield.

17 de enero de 2021: Liverpool 0-0 Manchester United en Anfield.

13 de mayo de 2021: Manchester United 2-4 Liverpool en Old Trafford.

24 de octubre de 2021: Manchester United 0-5 Liverpool en Old Trafford.

19 de abril de 2022: Liverpool 4-0 Manchester United en Anfield.

Árbitro

Michael Oliver, el experimentado colegiado inglés impartirá justicia en el partido entre Manchester United y Liverpool válido por la tercera jornada de la Premier League 2022/23 en Old Trafford. Stuart Bart y Simon Bennett serán los árbitros asistentes. John Brooks se desempañará como el cuarto oficial y Darren England estará en el VAR.

El último partido que dirigió se produjo el 16 de agosto de 2022 en la fase de repescas de la actual edición de la UEFA Champions League, Copenhague 2-1 Trabzonspor, mostró cinco tarjetas amarillas. Internacional desde 2012, dirige habitualmente en las competiciones UEFA.

Michael Oliver / Fuente: Getty Images

Estadio

Old Trafford, ubicado en Mánchester, es el recinto deportivo que albergará el partido entre Manchester United y Liverpool el lunes 22 de agosto a las 21:00 horas. Estadio cuya categoría es digna de formar parte de la élite del fútbol inglés, fue una de las sedes de la UEFA Euro Femenina.

Posibles onces iniciales

Manchester United: De Gea, Lindelof, Bailly, Jones, Martínez, Fernandes, Eriksen, Fred, Garnacho, Sancho, Elanga.

Liverpool: Alisson, Gomez, van Dijk, Konaté, Matip, Fabinho, Milner, Henderson, Jones, Salah, Díaz.