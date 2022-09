El Augsburgo dio el golpe en la Bundesliga

El Bayern Múnich ganó 2-0 al FC Barcelona en la segunda jornada de la UEFA Champions League. Por su parte, el Augsburgo ganó 1-0 al Werder Bremen en la Bundesliga. Ambos equipos llegan con distintas sensaciones en la nueva jornada doméstica en Alemania.

El Augsburgo buscaba dar el batacazo de la jornada y tomó el protagonismo desde el arranque. Por su parte, el Bayern Múnich sufrió mucho con los balones largos e intentará reencaminarse en la Bundesliga. En dos minutos, Nagelsmann estaba pensativo, tiro libre a favor de los bávaros, Musiala intentó salir jugando limpio.

El conjunto local fue un hueso duro de roer y ejerció una presión alta, Mané no pudo asociarse con comodidad. El Bayern sufrió un poco más de la cuenta, los bávaros por ahora marchan segundos con 13 puntos. En nueve minutos, Kimmich filtró un pase y no encontró un receptor.

Mané desbordó y no pudo anotar el primer tanto, el Bayern Múnich no encontraba la fórmula para romper el transitorio empate sin goles. Con el 71% de la posesión del balón en la primera parte, Davies se asoció con el senegalés. Los bávaros estaban en aprietos y siguen sin convencer en pleno curso mundialista.

Müller se asoció con Sané, Nagelsmann buscaba variantes tácticas para destrabar un partido intenso en 13 minutos de juego. Sané erró el primer tanto, el Bayern volvió a llegar al área rival con superioridad numérica en 21 minutos.

El Augsburgo impuso condiciones, fue un equipo dinámico y anuló por completo al Bayern Múnich. Los bávaros tuvieron una primera parte con distintos matices, mucha intensidad y nula contundencia. Neuer se lució con sus impecables reflejos. Carlos Gruezo fue uno de los puntos más altos en el conjunto local.

Nagelsmann tiene un arduo trabajo para la segunda parte, los bávaros no reaccionan y parcialmente dejaron pasar una gran oportunidad para recuperar la cima. En 26 minutos, falta de Mané. Musiala no pudo controlar el balón y erró una gran ocasión. Los bávaros insistieron por todos los medios y no pudieron abrir la cuenta en 41 minutos. El Bayern tiene muchos aspectos a replantearse, tras 45 minutos disputados, se añadió un minuto.

