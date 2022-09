Gladbach acaba con las esperanzas del Leipzig

En la jornada 7 de la Bundesliga, el Gladbach y RB Leipzig llegaron sedientos de victoria.

Por un lado, Gladbach viene de una gran temporada donde sólo ha obtenido una derrota, pero por desgracia no le ha bastado para alcanzar los puestos más importantes de la competición. Los hombres de Farke han intentado mejorar sus resultados contrastados a la pasada temporada, con unos resultados mejores que los anteriores. Sin embargo, queda la sensación de la tribuna en que el conjunto puede dar más de sí y luchar por los primeros lugares de la tabla.

El RB Leipzig, campeón de la Copa Alemana, y otro equipo grande en el país, no ha alcanzado los puestos de competencias internacionales, con ello, ni la Conference League ha sido uno de sus objetivos más inmediatos en la clasificación. Domenico Tedesco, el manager en quien el cuadro depositó su confianza desde diciembre del pasado diciembre del 2021, tuvo que marcharse por la puerta trasera cuando el equipo no llegaba a los primeros lugares en los que comúnmente pertenece, por lo cual desde la pasada fecha 6 cuenta con los conocimientos de Marco Rose, mostrando un rendimiento inicial notorio y el cual espera defender en la presente fecha.

Desde el inicio, los locales se imponían en el campo gracias a Marvin Friedrich, Lars Stindl, Nico Elvedi y Marcus Thuram. Fueron seis oportunidades en menos de diez minutos, hasta que finalmente se logró una impecable primera anotación.

Al minuto 10, el alemán Jonas Hofmann, gracias a una intercepción de Joe Scally, con un cabezazo dispara el balón desde el centro del área con dirección a la esquina derecha del arco de Peter Gulácsi. La tribuna celebra y 'Los Potros' demuestran cada vez más confianza en el campo.

Leipzig estuvo también en su búsqueda del empate. Gracias a David Raum, Josko Gvardiol, Christopher Nkunku y André Silva el equipo no quiso quedarse atrás y brillar hasta conseguir su anhelada anotación. El ex-Frankfurt realizaba tiros con la zurda y cabezazos amenazantes para el arco de Yann Sommer, claramente sin éxito alguno.

Al minuto 35, Hofmann reaparece con una asistencia de Thuram, y gracias a un fuerte disparo con su pie derecho, el balón termina en la red del portero húngaro, siendo ésta su segunda anotación e igualándose en la quinta posición goleadora del torneo, junto a su compañero de equipo que le asistió en la anotación.

'Los Potros' seguían y seguían sin despegarse ni un sólo momento del área de Leipzig. Fueron otras cuatro llegadas a partir de la anotación hasta el pitazo de descanso, en el cual los locales salían con la frente en alto al vestuario.

Cuatro llegadas en dos minutos representaron el regreso de Leipzig en la segunda mitad del duelo. Silva, Raum, Henrichs y Szoboszlai fueron los artífices del peligro de Sommer en el campo, estando al borde del descuento si Gladbach no hacía algo al respecto.

Pero sí hizo algo al respecto. El argelino Ramy Bensebaïni, al minuto 53, disparó con la zurda al centro del arco de Gulácsi, gracias a una asistencia de Lars Stindl después de un tiro de esquina.

Minutos después Leipzig estaría igualmente buscando gloria en casa de Gladbach. El recién ingresado Timo Werner llegaría en reiteradas veces a la portería de Sommer, pero con el tiempo, 'Los Potros' volverían a ganar terreno al encontrar espacios y falencias del débil rival. Leipzig no encontraría gloria y Gladbach salía triunfante del encuentro.

🎥 Highlights as @Borussia_EN blow @RBLeipzig_EN away with a commanding performance and double from Jonas Hofmann 👏 pic.twitter.com/gMnCQ82D0N