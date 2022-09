Previa Alemania vs Hungría: la sorpresa quiere dar la sorpresa

En la Eurocopa cayó como la ''cenicienta'' del grupo junto a Francia, Portugal y Alemania. En esta edición de UEFA Nations League le ha sucedido algo similar con Alemania, además de Inglaterra e Italia, pero lo cierto es que esta Hungría llega al tramo final de forma muy distinta: visitando el país germano para conseguir una victoria y firmar su sello como primera del grupo A3.

Sin Reus, Flick llama a Henrichs

Los teutones llegan a este último tirón por detrás de los Magical Magyarok con 6/12 puntos posibles. Una victoria y tres empates en cuatro jornadas con ocho goles a favor y cinco en contra dejan a la selección comandada por Flick con opciones para pasar. Este encuentro es vital para ambos conjuntos.

La principal ausencia es Marco Reus, que sufrió una grave entrada en el tobillo en el último choque liguero ante el Schalke. Para la alegría de todos, el parte médico ha indicado que estará cuatro semanas de baja, por lo que, a priori, estaría listo para el Mundial. Le sustituye en esta convocatoria Benjamin Henrichs, lateral diestro del Leipzig, ante la escasez de jugadores en dicho puesto. Además, Oliver Baumann y Maximilian Arnold son refuerzos por las bajas de última hora de Manuel Neuer y Leon Goretzka tras dar positivo en COVID-19.

En busca de prolongar la buena racha

Para sorpresa de muchos, Hungría ha seguido dando guerra tras la Eurocopa. En esta edición de la Liga de las Naciones se coloca como líder del grupo con 7/12 puntos posibles repartidos en dos victorias, un empate y una derrota, además de registrar siete goles a favor y tres en contra. Entre estos triunfos destaca la última goleada a Inglaterra por 0-4 en Wembley que hizo temblar el trono de Gareth Southgate.

''El objetivo es ganar en nuestro grupo''

Ambos lados han dejado declaraciones interesantes. Joshua Kimmich, jugador del Bayern Múnich, ha hablado sobre la resistencia de su rival: ''Hungría es un rival muy desagradable. Rara vez he jugado contra un equipo que defiende de forma tan disciplinada. Tenemos que pensar en algo para crear ocasiones y luego aprovecharlas''. Además, añadió: ''Si no ganas, te falta un poco de confianza en ti mismo. De eso se tratará ahora. El objetivo absoluto es ganar en nuestro grupo''.

Oliver Bierhoff también ha comparecido en rueda de prensa y ha señalado la buena dinámica que existe en el equipo: ''Se nota que todos disfrutan mucho al reunirse aquí y también están felices de estar con jugadores de otros equipos''.

Por parte de Hungría, Attila Mocsi ha dicho lo siguiente: ''Trabajé muy duro para estar aquí algún día, al igual que trabajaré muy duro para tener la oportunidad de demostrar mi valía lo antes posible''. Kevin Varga, centrocampista del Young Boys, también manifestó su alegría tras ir convocado: ''Siempre es genial venir a la selección. Es como visitar a tus mejores amigos. El equipo ha tenido un verano muy exitoso, pero espero que si tengo la oportunidad, también pueda contribuir al rendimiento del equipo''.

Antecedentes

Alemania y Hungría se han visto las caras un total de 29 ocasiones, con un reparto similar entre ambas con 11 victorias para los germanos, 9 para los húngaros y otros 9 empates. En estos enfrentamientos, los locales se llevan también la ventaja en el cúmulo de dianas anotadas con 66 goles frente a los 60 de los magiares.

La mayor goleada registrada entre ambas selecciones data de la temporada 1940/41, cuando Alemania anotó un contundente 7-0 a una Hungría que lleva sin oler la victoria ante la Mannschaft desde la 2003/04 (2-0, doblete de Sandor Torghelle). Sin embargo, el último choque entre ambos se saldó con un reparto de puntos que deja momentáneamente a los hombres de Marco Rossi en la primera plaza.

Últimos enfrentamientos Temporada Resultado Competición Goleadores 2021/22 HUN 1-1 ALE Nations League Nagy (6') / Hofmann (9') 2019/20 ALE 2-2 HUN Eurocopa Szalai (11'), Schafer (68') / Havertz (66'), Goretzka (84') 2015/16 ALE 2-0 HUN Amistoso Lang (p.p., 39'), Müller (63') 2009/10 HUN 0-3 ALE Amistoso Podolski (p., 5'), M. Gómez (69'), Cacau (73') 2003/04 ALE 0-2 HUN Amistoso Torghelle (6', 31')

Árbitro

Slavko Vinčić será el colegiado de este duelo. El esloveno fue el encargado de pitar la última final de la UEFA Europa League entre el Eintracht y el Rangers, además de verle frecuentemente en su liga natal y en algún choque de Arabia Saudí. Pertenece al comité de árbitros de la FIFA desde 2010.

Slavko Vinčić dirigió el pasado Tottenham - OM / Fuente: Getty Images

Posibles alineaciones

- Alemania (3-4-2-1): Ter Stegen; Süle, Rüdiger, Schlotterbeck; Hofmann, Kimmich, Gündoğan, Raum; Müller, Musiala; Werner.

En función de si juega Hofmann o no estará el esquema, un posible 4-2-3-1 si no juega o un 3-4-2-1 si el del Mönchengladbach empieza en el once titular. Klostermann no ha entrado en la convocatoria, por lo que su puesto estará disputado entre Süle, Ginter o Henrichs si Flick alinea cuatro defensas. En portería estará Ter Stegen, a priori, por la baja de Neuer.

- Hungría (3-4-2-1): Gulácsi; Lang, Orban, Szalai; Négo, Schafer, Styles, Fiola; Gazdag, Szoboszlai; Ádám Szalai.

La principal ausencia es la de Rolland Sallai, jugador del Friburgo, por lesión. La duda será si lo sustituye Gazdag, cuyo rendimiento en Estados Unidos está siendo positivo, o Marco Rossi decide apostar por doble punta.