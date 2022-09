Japón dio el golpe en Dusseldorf

Japón ganó 2-0 a los Estados Unidos en Dusseldorf a través de Kamada y Mitoma, los samuráis azules sorprendieron a su similar estadounidense en la jornada del viernes 23 de septiembre, demostró ser un hueso duro de roer. La selección japonesa causó estragos en el elenco dirigido por Gregg Berhalter. El combinado de las barras y las estrellas hizo cuatro cambios en la segunda parte, aunque no pudo empatar el marcador.

El once inicial estadounidense tuvo una media de 24 años, Matt Turner tuvo seis atajadas en el partido ante los japoneses. El delantero Gio Reyna reapareció tras más de un año ausente en la selección absoluta de los Estados Unidos. Sam Vines también volvió tras la final de la Copa Oro 2021. Sergiño Dest también formó parte tras haber estado ausente en las ventanas internacionales de marzo y junio. Walker Zimmerman llevó el brazalete de capitán por sexta vez. El habitual esquema táctico, 4-3-3, cuatro defensas, tres centrocampistas, dos extremos y centro delantero, no funcionó a 58 días para el Mundial de Qatar 2022.

Japón empleó el 4-4-2, cuatro defensas, cuatro centrocampistas y dos delanteros, golpeó en los momentos clave y fue más efectivo en el penúltimo ensayo mundialista. Josh Sargent reemplazó a Jesus Ferreira en la segunda parte, Estados Unidos se llevó una derrota que le deja muchas lecciones pensando en el Mundial. La actual campeona norteamericana ya piensa en el partido ante Arabia Saudita en Murcia el martes 27 de septiembre, su último ensayo en la preparación mundialista.

Los samuráis azules se enfrentarán a Ecuador en el mismo escenario, cerrando la ventana internacional de septiembre. Ambas tienen grupos exigentes en la vigesimosegunda edición. Costa Rica, uno de los rivales japoneses, empató 2-2 ante Corea del Sur.

