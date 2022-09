Inglaterra sigue sin convencer a dos meses de Qatar 2022

Inglaterra marcha última con solo dos puntos tras cuatro partidos disputados en el grupo A3 de la UEFA Nations League 22/23. Los tres leones buscarán evitar el papelón ante Italia en Milán en la penúltima jornada, una derrota significaría descender a la liga B. Con 26 jugadores convocados para la última jornada doble de la liga A, Phillips se lesionó y Southgate convocó a Henderson en su reemplazo.

El 11 de junio de 2022, la selección inglesa empató sin goles ante su similar italiana en un partido discreto en Wolverhampton. Tras la dura paliza que le propinó Hungría en la fecha FIFA de junio, la actual subcampeona europea no tiene más margen de error. En la final de la UEFA Euro 2020, la selección italiana ganó 3-2 en la tanda de penaltis tras haber empatado 1-1 en 120 minutos. El 27 de marzo de 2018, ambas selecciones empataron 1-1 en un amistoso FIFA en Londres y el mismo resultado se repitió en Turín el 31 de marzo de 2015.

