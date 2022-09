Italia - Inglaterra: puntuaciones de la selección italiana tras la quinta jornada

Tras cuatro empates al hilo entre ambas selecciones, Italia ganó 1-0 a Inglaterra en Milán a través de Raspadori, la selección inglesa perdió la categoría en el grupo A3 tras cinco jornadas disputadas. Hungría se mantiene en la cima y se mantienen como el conjunto sensación de la tercera edición de la UEFA Nations League. La última jornada se jugará el lunes 26 de septiembre en simultáneo a las 20:45 horas. Inglaterra vs. Alemania y Hungría vs. Italia acaparan los reflectores, solo las ganadoras de grupo avanzan a la fase final.

Mancini apostó por el 3-5-2 como esquema táctico para neutralizar a Inglaterra. Tras dos no clasificaciones mundialistas, Italia quiere sacarse la espina clavada en la Clasificación Europea Alemania 2024. Estas son las puntuaciones de los 11 protagonistas que han saltado al campo de juego desde el inicio ante su similar inglés.

🏟 Allenamento a #SanSiro per gli #Azzurri in vista della sfida contro l’#Ungheria per l’ultima gara di #NationsLeague #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/iBjWBwq62H