Inglaterra se salvó del papelón monumental

Inglaterra perdió 1-0 ante Italia en Milán y descendió a la liga B. Por su parte, Alemania también cayó, 1-0 ante Hungría en Leipzig. Ambas selecciones llegan con los deberes pendientes a la última jornada del grupo A3 en Londres. El 7 de junio, empataron 1-1 en la segunda jornada en Múnich.

El combinado alemán tomó protagonismo desde el principio en Londres. Inglaterra no se sintió cómoda, falta de Harry Kane en 39 segundos. Southgate estaba pensativo y buscaba sacarse la espina clavada tras el descenso a la liga B. Kimmich se asoció con Musiala, los teutones imponen condiciones en la última jornada del grupo A3. En simultáneo, Hungría empata sin goles ante Italia en Budapest.

En este momento, los húngaros se sumarían a la fase final, Italia segunda con 9, Alemania tercera con 7 e Inglaterra, ya descendida con 3. Alemania no dio tregua en 3 minutos, Kimmich se asoció con Sané, los tres leones no encontraban la fórmula para equilibrar un partido bastante reñido. Los teutones tienen el 63% de la posesión del balón. Flick estaba pensativo en el banquillo.

James intentó desbordar y no pudo, Inglaterra ahora presionó las salidas de Alemania, Inglaterra la pasaba mal en Londres. Musiala no pudo desbordar, en 6 minutos hubo mucha intensidad en ambas áreas, lateral para la selección inglesa. Foden se asoció con Kane, la primera aproximación clara de los tres leones en 9 minutos.

Italia sigue empatando sin goles, si la selección italiana gana clasifica directamente a la fase final. Saque de esquina para Alemania en 10 minutos de juego, Gundogan remató y el balón apenas rozó el travesaño. La primera parte fue bastante dinámica. En 13 minutos, la tónica no cambió. Gundogan fue uno de los puntos más altos en el conjunto alemán.

Inglaterra sigue sin convencer y aún no puede sacarse la espina clavada del descenso a la liga B. Raum se asoció con Kimmich en 16 minutos, tiro libre para los teutones. Flick dio indicaciones, tiro libre para Inglaterra.

En 22 minutos, Alemania generaba mejores sensaciones en Londres, aunque temporalmente quedaba eliminada por tercera vez al hilo. Sterling erró una clarísima ocasión, Ter Stegen salvó a Alemania en 24 minutos de juego. Harry Kane no pudo rematar con comodidad, saque de esquina para los tres leones. Raspadori le da la victoria parcial a Italia, 1-0, la selección italiana por ahora se sumaría a la fase final.

En 38 minutos, la selección inglesa reaccionó y equilibró el desarrollo de la primera parte. Tras 45 minutos disputados, se añadió dos minutos. Ambas selecciones tienen arduo trabajo para la segunda parte.

Inglaterra volvió más decidida en 46 minutos, falta de Sterling, Alemania fue un hueso duro de roer en Londres. Italia en este momento es la tercera selección que avanzaría a la fase final. Los tres leones adelantaron las líneas, los teutones siguen apostando por contraataque como as bajo la manga en 49 minutos. Southgate estaba pensativo, no estaba conforme con el desarrollo del partido.

Timo Werner remató y no pudo anotar, Alemania reclamaba un potencial penalti. El VAR intervino para clarificar la situación. Tremenda macana dentro del área se mandó Maguire, Gundogan anotó el primer tanto, 0-1. Los tres leones ahora deben arriesgarse para remontar en 53 minutos de juego. Temporalmente segunda derrota al hilo para selección inglesa, a dos meses para el Mundial de Qatar.

Italia aumenta la ventaja sobre Hungría a través de Dimarco en simultáneo. El grupo A3 estaba de infarto, Italia primera con 11 puntos, Hungría segunda con 10, Alemania tercera con 9 e Inglaterra última con 3. Saque de esquina para Inglaterra en 57 minutos, Kavertz se resbaló y erró el segundo tanto para Alemania.

Southgate estaba preocupado, la fecha FIFA de septiembre dejó muchas dudas en la selección inglesa. Sule remató y por poco aumenta la diferencia. Los teutones tienen tácticamente contra las cuerdas a los tres leones. A falta de 30 minutos para que concluya el tiempo regular, el panorama es bastante crítico.

Havertz dio otra estocada, 0-2 en 67 minutos. Shaw descontó, 1-2 en 72 minutos. Mount salvó a Inglaterra del papelón monumental, 2-2 en 75 minutos. Müller ingresó. El VAR intervino tras otro clarísimo penalti, Kane anotó el tercer tanto, 3-2. Auténtico partidazo, Havertz por partida doble, 3-3 en 87 minutos. Tras 90 minutos disputados, se añadió seis minutos.

