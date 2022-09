Brasil goleó, gustó y convenció

Brasil goleó 3-0 a Ghana en El Havre en su primer amistoso FIFA de septiembre con doblete de Richarlison. Por su parte, Túnez ganó 1-0 a Comoras en Orleans. La selección brasileña quiere llegar a tope para el Mundial de Qatar 2022 en el último ensayo en París.

La selección brasileña tomó el protagonismo desde el principio, el último ensayo antes del Mundial de Qatar 2022. Fred se asoció con Raphinha. El combinado sudamericano generó mejores sensaciones en un minuto de juego. Túnez no puede salir del asedió táctico. Tite tras la justa mundialista cierra su ciclo como seleccionador brasileño.

Brasil fue punzante, los tunecinos fueron un hueso duro de roer y aprovecharon un error en salida de Telles. La selección brasileña apostó por los pases largos y buscaba constantemente a través de las bandas. Neymar perdió el control del balón, Paquetá erró el primer tanto, se salvó Túnez en siete minutos de juego. Con el 72 % de la posesión del balón, la selección brasileña fue protagonista y generó un saque de esquina.

Neymar centró, Brasil se apresuró muchísimo en el último pase. Tite estaba pensativo, marco espectacular en el Parque de los Príncipes, con algunas pifias hacia el conjunto sudamericano. Túnez no encontró el camino para generar peligro en el área rival en 11 minutos. Raphinha abrió la cuenta, 1-0, tremendo mazazo para el conjunto africano. La primera parte fue un monólogo brasileño. La pentacampeona mundial acumula 15 partidos sin perder, la última derrota se produjo en la CONMEBOL Copa América 2021.

Talbi empató 1-1, Túnez aprovechó un tiro libre en 18 minutos. La alegría duró poco para los africanos, Richarlison anotó el segundo tanto, 2-1. Neymar fue amonestado tras una falta. En 23 minutos de juego, los ánimos se caldearon un poco en París. Túnez intentó meter intriga a través de dos saques de esquina y no pudo.

Paquetá por poco anota el tercer tanto. Penalti contra Casemiro, Neymar anotó el tercer tanto, 3-1 en 29 minutos. Túnez estaba al borde de la cornisa. Raphinha por partida doble, 4-1. Los africanos estaban en serios problemas en París. Bronn fue expulsado tras una agresión, Túnez se quedó con 10 jugadores. Tras 45 minutos disputados, no hubo tiempo añadido.

Lamentavelmente, após a ação, uma banana foi atirada no gramado em direção a Richarlison, autor do segundo gol brasileiro. A CBF reforça o sua posição de combate ao racismo e repudia qualquer manifestação preconceituosa. https://t.co/H9qpRCpyab

Brasil volvió más decidida en 46 minutos, Túnez con un jugador menos nunca pudo remontar el marcador adverso en el último ensayo mundialista en París. La selección brasileña mantuvo el protagonismo a través del juego asociado, Fred se asoció con Silva. Tite estaba conforme con el desempeño colectivo de sus dirigidos.

Túnez intentó meter intriga, aunque se acordó tarde en 50 minutos. A falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular, la segunda parte fue totalmente diferente. Brasil dominaba tácticamente a placer a su similar tunecino, Pedro remató y no pudo batir la portería rival.

Neymar se asoció con Fred, Vinícius centró y no encontró un receptor. Los tunecinos estaban en aprietos a dos meses para el Mundial de Qatar 2022. Fred remató y el balón salió desviado. En 57 minutos, el dominio brasileño fue abrumador. Alisson se lució con sus impecables reflejos. Túnez no dio tregua e insistió por todos los medios meter otro descuento.

En 64 minutos, salió Raphinha e ingresó Antony. Brasil bajó un poco la intensidad, aunque cerró la fecha FIFA de septiembre con dos victorias contundentes. El futbolista del Manchester United remató a puerta. Tite estaba contento con el saldo positivo tras la última ventana internacional de 2022.

Vinícius no pudo concretar en 71 minutos, Pedro anotó el quinto tanto, 5-1, Túnez recibió una tremenda paliza en el Parque de los Príncipes. La selección brasileña iniciará el grupo G ante Serbia el 24 de noviembre, luego se mide a Suiza cuatro días después y el 2 de diciembre cierra la fase de grupos ante Camerún.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️



Another strong showing from @CBF_Futebol ahead of the #FIFAWorldCup 🇧🇷 pic.twitter.com/1aTuVQsc4Q