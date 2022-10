El Chelsea encontró el rumbo en la Premier League

El Chelsea, en 26 enfrentamientos directos ante el Crystal Palace, ganó 20, empató 4 y perdió 2. Ambos equipos no tuvieron actividad en la Premier League antes del parón por la fecha FIFA. Partido crucial en la jornada 9.

Desarrollo de partido

Los ‘Blues’ tomaron el protagonismo desde el principio, Sterling erró una gran ocasión y no pudo adelantar al Chelsea. El Crystal Palace no pudo salir del asedio táctico, Silva se asoció con Mount, las águilas estaban en serios problemas en dos minutos. Graham Potter, ahora sí debutó oficialmente como nuevo entrenador del Chelsea.

Zaha intentó sorprender y fue interceptado por James. El Chelsea sometió tácticamente a las águilas en cuatro minutos. El Crystal Palace no puede elaborar juego asociado. La tónica de la primera media hora, no cambió. Los ‘Blues’ con el 78% de la posesión del balón, no pueden plasmar su poderío ofensivo en el marcador. Tiro libre para las águilas.

En el momento más inesperado, Edouard en su primera llegada abrió la cuenta, 1-0 en 7 minutos. Tremendo mazazo para el Chelsea, Graham Potter estaba pensativo en el banquillo y pidió calma a sus dirigidos. Los ‘Blues’ ahora tienen que arriesgarse un poco más de la cuenta para remontar.

Mount ganó un tiro libre, el Chelsea intentó por todos los medios equilibrar el partido. El Crystal Palace ahora dominaba las acciones y aprovechó el impulso del primer tanto en 13 minutos. Eze remató a puerta y no pudo anotar el segundo tanto. Las águilas generaban mejores sensaciones en 15 minutos.

El Chelsea no se rindió, aunque futbolísticamente tuvo muchos problemas para reponerse tras tremendo mazazo, cuando se afianza en el partido. Silva fue uno de los puntos más altos, en una derrota sorpresiva. Los ‘Blues’ tienen la posesión del balón y no fueron contundentes con las ocasiones generadas.

Graham Potter buscaba variantes, Sterling pudo con la férrea defensa del Crystal Palace en 20 minutos. Crystal Palace aprovechó la única llegada al área que tuvo. Havertz cabeceó y no empatar el partido. Graham Potter tiene mucho trabajo pensando en la segunda parte.

El VAR intervino para clarificar un potencial penalti y determinó que no hubo nada, amonestado Silva. Saque de esquina para los ‘Blues’. Aubameyang equilibró las acciones, 1-1. Tras 45 minutos disputados, se añadió seis minutos.

Segunda parte

El Chelsea volvió más decidido en 46 minutos. El Crystal Palace fue un hueso duro de roer, Zaha intentó sorprender y no pudo batir la portería rival. Los ‘Blues’ intentaron sostener la posesión del balón. En 50 minutos de juego, las águilas fueron más punzantes, Chelsea no encontraba la fórmula para ganar un partido crucial en la reanudación de la Premier League tras la fecha FIFA.

Mason Mount fue amonestado en el minuto 52, Graham Potter no estaba para nada conforme con el desempeño colectivo del Chelsea. En simultáneo, Liverpool empata 3-3 ante Brighton, Fulham pierde 4-1 ante Newcastle, Bournemouth empata sin goles ante el Brentford y Southampton cae 2-1 ante Everton. Loftus Cheek ingresó para darle mayor frescura ofensiva a los ‘Blues’.

Sterling remató y no encontró la portería. El Chelsea quiere ganar el partido y no puede batir la férrea marca defensiva de las águilas. En 57 minutos, la segunda parte fue bastante reñida. Los ‘Blues’ buscaban por todos los medios la victoria, Crystal Palace fue sólido defensivamente.

Fofana se asoció con Kovacic, Sterling no pudo rematar con comodidad. El Crystal Palace no dio tregua y apostó por el contraataque. A falta de 30 minutos para que concluya el tiempo regular, el partido estaba para cualquiera de los dos. Zaha por poco anota el segundo tanto, se salvó el Chelsea. Potter empezó a rotar pensando en la tercera jornada de la Champions. Agónica victoria, 1-2 a través de Gallagher. Tras 90 minutos disputados, se añadió cuatro minutos.