Previa Bayern Múnich vs Viktoria Plzen: a seguir siendo líderes

¡Vuelve la competición que hace vibrar a todos los amantes de este deporte! Vuelve la Champions League y que mejor manera de arrancar esta nueva jornada que disfrutando de uno de los grandes candidatos a alzar la Orejona. Bayern Múnich y Viktoria Plzen se dan cita en el Allianz Arena con el objetivo de cosechar una importante victoria.

El Gigante de Baviera llegará a este apasionante compromiso tras vencer al FC Barcelona en casa, resultado que lo aupó a la primera plaza de la tabla, por el contrario, el conjunto checo viene de caer 0-2 ante Inter y se encuentra en la última plaza del Grupo C, sin embargo, y aunque ambos estén en dinámicas distintas, necesitan sumar de a tres, por lo que veremos un trepidante choque.

A mantener el liderato

El Gigante de Baviera llegará a este trepidante encuentro luego de recuperar la confianza en la Bundesliga, ya que viene de vencer al Bayer Leverkusen, lo que le permitió cortar la racha de cuatro encuentros consecutivos sin poder conseguir los tres puntos, además, logró achicar distancias con el líder de la competición, volviendo a posicionarse en la parte alta de la tabla, sin embargo, su mal hacer en el torneo ligero no se vio reflejado en la Champions League.

Muy por el contrario, en la Liga de Campeones, el Bayern Múnich ha brillado y ha demostrado que es uno de los grandes candidatos a alzarse con el título debido a que en la primera jornada venció 0-2 al Inter de Milán y en la segunda fecha, se impuso a un gigante como es el FC Barcelona, resultados que lo colocaron en la primera posición del grupo con puntaje perfecto. Además, y ya enfocándonos en sus números como local, el conjunto bávaro ha ganado sus últimos 12 partidos en la fase de grupos, siendo su última caída en la temporada 13/14 ante el Manchester City, no solo eso, ya que desde su última derrota, ha sumado 73 de 75 puntos posibles (24 V 1E), números que reflejan que cuando juega en su fortín, es casi imparable.

Twitter: Atlético de Madrid oficial

A seguir deslumbrando

Si hay una competición en la cual Leroy Sané brilla, esa es la Champions League, debido a que en este torneo, el bávaro suele ser determinante. En las dos jornadas anteriores, Sané consiguió ver puerta y si anota ante el Viktoria Plzen, igualaría a Robert Lewandowski y se convertiría en el segundo jugador muniqués en marcar en los tres primeros partidos de la fase de grupos, no solo eso, ya que se consagraría como el primer alemán desde Karl-Heinz Rummenigge (81/82).

Asimismo, el delantero teutón también mantiene otro récord. En los últimos 11 choques en los cuales ha salido de titular, ha participado directamente en 14 goles (8 tantos y 6 asistencias), números que lo consagran como uno de los mejores en la Liga de Campeones.

En busca de la primera victoria

El vigente campeón checo, el Viktoria Plzen, es uno de los equipos históricos de su país y también, uno de los más ganadores, ya que en los últimos 15 años, ha conquistado 6 campeonatos nacionales, no solo eso, ya que en este arranque de liga, ya se asentó en lo más alto de la tabla clasificatoria con 23 puntos en 9 partidos y le saca una diferencia de 4 puntos a su escolta, lo que demuestra su buen andar en la Fortuna Liga, sin embargo, en la Champions League, el cuadro de Michal Bílek vive una historia completamente distinta.

En la máxima competición a nivel de clubes, el Viktoria Plzen no ha podido sobresalir y ha caído derrotado en sus dos encuentros, el primero ante el FC Barcelona por 5-1 y luego ante Inter 0-2, resultados que lo han catapultado a la última plaza del Grupo C con cero puntos, no obstante, aún quedan cuatro fechas y si bien es cierto que se enfrentará a colosos de Europa, nada está escrito, porque lo que tendrá que salir con todo su poderío a buscar la victoria.

Twitter: Viktoria Plzen oficial

Bayern Múnich y Viktoria Plzen ya se han enfrentado en cuatro ocasiones a lo largo de los años y si hacemos un balance, en todos y cada uno de los duelos anteriores el conjunto bávaro consiguió vencer. La primera vez que se vieron las caras fue en la Recopa de Europa 71/72 y en dicha eliminatoria, el Gigante de Baviera venció 6-1 en Múnich, asimismo, en la Champions League, se enfrentaron en la campaña 13/14, y en el duelo disputado en el Allianz Arena, el Bayern ganó 5-0, lo que demuestra que en cada partido, el equipo muniqués anotó más de cinco goles, tendencia que buscará mantener con vida.

Rueda de prensa de los entrenadores

Tanto Julian Nagelsmann como Michal Bílek atendieron a los medios de comunicación previo al encuentro por la jornada 3 de la Champions League.

El primero en atender a la prensa fue Julian Nagelsmann, quien comentó: "Es extremadamente importante ganar el partido contra el Viktoria Plzen. También para mantener el ritmo. Espero que tengamos un rendimiento top. Espero que el Plzen defienda atrás. Tienen una idea de juego similar a la del Augsburgo. Tenemos que rotar un poco, pero no cambiaremos siete jugadores. Hay varias formas: cambios tempranos o cambios en el once inicial", confirmó Nagelsmann.

Twitter: Bayern Múnich oficial

Por el contrario, Michal Bílek habló sobre su rival, declarando: "El Bayern no ha ganado algunas veces en la Bundesliga, pero todos los partidos fueron similares: el Bayern tuvo muchas ocasiones, no tuvo suerte y el portero del rival tuvo un buen día. Todos los equipos que han conseguido un punto contra el Bayern en la liga han tenido suerte. Es un club gigantesco y es un gran honor y una experiencia para nosotros jugar aquí. Todos estamos deseando que llegue, no se juega a menudo contra equipos como este. Los jugadores están entusiasmados y así debe ser", concluyó.

Convocatorias

Julian Nagelsmann no ha hecho oficial su lista de convocados para el encuentro en el Allianz Arena, sin embargo, el técnico bávaro no podrá contar con Thomas Müller y Joshua Kimmich, jugadores que dieron positivo para COVID-19, asimismo, a ellos se les une los lesionados de larga duración Bouna Sarr (operado de la rodilla) y Lucas Hernández (desgarro del haz muscular en la zona del aductor izquierdo).

Por el contrario, Michal Bílek ya hizo pública su lista de 20 elegidos para el duelo ante el Bayern Múnich, pero el entrenador no podrá disponer de Jan Sýkora (lesión de rodilla) y Jan Bucha (expulsado ante el Inter de Milán). Estos son los elegidos por Bílek:

Twitter: Viktoria Plzen oficial

Nikola Dabanović, árbitro del encuentro

El encargado de impartir justicia el día martes será el montenegrino Nikola Dabanović de 40 años, árbitro FIFA desde 2009 y quien dirige en la Primera Liga montenegrina, asimismo, en el VAR se encontrarán los españoles Juan Martínez Munuera y Alejandro Hernández.

Posibles onces

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Alphonso Davies, de Ligt, Upamecano, Pavard, Sabitzer, Goretzka, Leroy Sané, Sadio Mané, Gnabry y Jamal Musiala.

Viktoria Plzen: Marian Tvrdon, Milan Havel, Lukas Hedja, Ludek Pernica, Vaclav Jemelka, Pavel Bucha, Lukas Kalvach, Vaclav Pilar, John Mosquera, Adam Vlkanova y Tomas Chory.