El Liverpool se acomodó en el grupo A

Liverpool empató 3-3 ante el Brighton en la Premier League, mientras que el Rangers goleó 4-0 al Heart en la Premier Escocesa. Partido clave en la tercera jornada del grupo A para seguir en carrera pensando en el tramo decisivo de la Champions 22/23.

Desarrollo del partido

El conjunto escocés tomó el protagonismo desde el principio, el Liverpool no dio tregua. Matip se asoció con Arnold, el Rangers no dejó jugar con comodidad a su similar inglés en Anfield. Darwin Núñez remató y por poco anota el primero, saque de esquina para los ‘Reds’ en dos minutos. En simultáneo, Ajax empata sin goles ante el Nápoles. En cinco minutos de juego, mucha intensidad en la primera parte.

Klopp estaba pensativo en el banquillo, tiro libre para el Liverpool tras una falta contra Darwin Núñez. Arnold abrió la cuenta, 1-0 en siete minutos. Tremendo mazazo para el Rangers con un magistral golazo. En nueve minutos de juego, el conjunto escocés estaba contra las cuerdas. El Ajax supera por la mínima al Nápoles. El grupo A está de candela en plena tercera jornada en desarrollo.

Klopp estaba pensativo, Liverpool fue ampliamente superior con el 78% de la posesión y con un gol de ventaja empezaba a seguir soñando con la clasificación a los octavos de final. El Nápoles y Ajax tienen seis puntos, Liverpool tercero con el mismo puntaje y complicadísimo el Rangers.

El conjunto escocés sufrió mucho con los balones largos y los cambios de intensidad del Liverpool en 13 minutos. La primera parte fue bastante reñida. Salah remató y provocó otro saque de esquina. Un repaso táctico del conjunto inglés en 15 minutos. El Rangers estaba en serios problemas y con tres derrotas al hilo el panorama parcialmente es bastante complejo.

Falta contra Kent, tiro libre para el Rangers. El conjunto escocés intentó equilibrar las acciones por todos los medios. El balón salió desviado. El Liverpool impuso sus condiciones desde el arranque, Nápoles empata 1-1 ante el Ajax, el grupo A cambia constantemente en 19 minutos, el conjunto neerlandés cayó al tercer lugar con cuatro puntos.

Diogo Jota remató y no pudo anotar el segundo tanto en 21 minutos. El Rangers tiene arduo trabajo pensando en la segunda parte. Lateral para el Liverpool. Virgil remató y tampoco pudo batir la portería rival. Nápoles gana 3-1 al Ajax y se afianza en la cima del grupo A con nueve puntos. Tras 45 minutos disputados, no hubo tiempo añadido.

Segunda parte

El Liverpool volvió más decidido en 46 minutos, falta de Núñez contra King. Tiro libre para el conjunto escocés. Marco espectacular en Anfield. Díaz se asoció con Matip. Saque de esquina para los ‘Reds’. Los escoceses sufrieron mucho y no pudieron equilibrar las acciones en la segunda parte. El Rangers buscaba sorprender a través de Kent. Morelos no pudo trascender ofensivamente. Núñez no encontró la portería. Diogo Jota tampoco fue contundente.

En 51 minutos de juego, el Rangers estaba en aprietos, Luis Díaz fue derribado dentro del área, penalti contra el internacional colombiano. Salah anotó el segundo tanto en 53 minutos. El conjunto escocés se llevó otro mazazo. El Nápoles golea 4-1 al Ajax. Los ‘Reds’ dominaron de punta a punta.

Luis Díaz quedó sentido tras un choque. En 55 minutos de juego, la tónica se mantuvo. Amplio dominio del conjunto inglés. Ambos equipos se volverán a enfrentar la próxima semana en el marco de la cuarta jornada. Klopp buscaba dosificar energías en medio de un calendario arduo. El portugués remató y erró el tercer tanto.

El Liverpool nos deleitó con un monólogo táctico, saque de esquina para el conjunto inglés. Salah remató y el balón salió desviado. El conjunto escocés no encontró el rumbo y dejó una pálida imagen, con tres derrotas en la Champions el panorama es desolador. Darwin Núñez por poco aumenta la cuenta. El Nápoles es una máquina, ahora gana 6-1 al Ajax. Tras 90 minutos disputados, se añadió cuatro minutos.