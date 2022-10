Xabi Alonso le devuelve el juego a Leverkusen

Fecha 9 de la Bundesliga, pasiones a flor de piel, ya que Der Klassiker está a la vuelta de la esquina y todos desean conocer el candidato potencial a campeón de la presente entrega de la Liga Alemana.

Sin embargo, los demás shows en canchas a lo largo y ancho de Alemania se harían notar. Encuentros de grandes equipos con altas expectativas en sus resultados.

Leverkusen viene de una temporada desastre y espera enmendarla con el cambio de manager. Gerardo Seoane le dio su último adiós a su equipo el pasado 5 de octubre, y su lugar lo ocuparía Xabi Alonso, quien viene de dirigir las divisiones juveniles de Real Madrid y el equipo B de Real Sociedad. Todos los ojos de la hinchada están puestos en el futuro trabajo del español, a esperas que pueda recuperar el equipo que con el tiempo ha venido perdiendo dominancia y pasión.

Por parte de Schalke, su regreso a la Bundesliga no ha sido del todo formidable. Antes del parón de selecciones, sufrió la triste derrota en el Derbi del Ruhr ante Borussia Dortmund, y en la pasada fecha, un gol sorpresa le arrebató el empate. Con ello espera retomar la victoria y salvarse (de nuevo) de los puestos de descenso que tanto lo asedian.

Iniciando el encuentro, el equipo local muestra su capacidad de ataque. Con llegadas gracias a Jeremie Frimpong, Patrik Schick, Charles Aránguiz y Moussa Diaby, Leverkusen empezaba a encontrar pequeños espacios en la formación de su rival.

En tan sólo 28 minutos, Leverkusen ya se había acercado 5 veces al arco de Alexander Schwolow, mientras que Schalke no había visitado la portería de Lukas Hradecky.

Y en el minuto 38 por fin el estadio se pondría a celebrar. Gracias a la asistencia de Robert Andrich, Diaby alegra a la tribuna gracias a su anotación con la zurda. El francés dispara desde fuera del área y encaja la esférica en la esquina derecha del arco de Schwolow. Por desgracia, el cuadro de Gelsenkirchen no gozaba de buen juego para el encuentro, y muy pronto estaría sufriendo más si no encontraba una solución inmediata a la falta de ofensiva por parte de sus jugadores.

Y volvió a suceder. Al minuto 41, con una asistencia del hombre del triunfo, Moussa Diaby, Frimpong hace de las suyas con su pie derecho en un disparo sumamente complicado y que finaliza en el arco. Con ello cierra la primera mitad del encuentro.

Minuto 52, Frimpong anota su doblete. Sin más preámbulo a su anotación después del regreso, anota de la manera más espectacular posible. Después de haber anotado con su pie derecho, esta vez le da participación con la zurda desde el centro del área, siendo imposible para el alcance de Schwolow en la parte inferior derecha del arco.

Aun así, Simon Terodde quería dar la cara por su equipo. Schalke llegaba al área del finlandés infructuosamente, y por desgracia, Leverkusen al replegarse reducía las posibilidades de algún descuento.

Minutos transcurrían y Schick seguía presente. No pudo conseguir su anotación, pero asediaba constantemente al rival, y su paisano Adam Hložek fue de gran ayuda al cierre del encuentro.

Nadie contaba con la anotación de Paulinho. El brasileño al minuto 90 disparó fuertemente con su pie derecho desde el centro del área con dirección a la esquina derecha del arco rival, después de la interceptación de Amine Adli.

Highlights 🎥: Xabi Alonso got his @Bayer04_en reign off to an emphatic start with a 4-0 win over FC Schalke.#MD9 | #Bundesliga | #B04S04 pic.twitter.com/9a7FAeSCws