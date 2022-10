El Tottenham se afianza entre los tres primeros

Ambos equipos se han enfrentado 25 veces, los ‘Spurs’ acumulan 15 victorias, 4 empates y 6 derrotas. El Tottenham empató sin goles ante el Frankfurt en la tercera jornada de la Champions. Por su parte, las gaviotas empataron 3-3 ante Liverpool en la jornada anterior y anhelan seguir peleando entre los 10 mejores de la Premier League.

Las gaviotas tomaron el protagonismo desde el principio, el Tottenham no dio tregua en el inicio de la nueva jornada de la Premier League. Los ‘Spurs’ ejercieron una presión intensa con un minuto. El Brighton por momentos no pudo salir del asedio táctico. Son remató y no pudo batir la portería rival.

De Zerbi estaba pensativo en el banquillo, falta de Mac Allister, tiro libre para el Tottenham. El surcoreano ejecutó el mismo en tres minutos. El Brighton estaba en serios problemas. El balón salió desviado. Los ‘Spurs’ imponen condiciones. El Tottenham generaba mejores sensaciones en la primera parte. Partido intenso y disputado.

El Brighton tienen muchos aspectos a replantearse, el Tottenham con el 82% de la posesión filtró muchos pases. Sessegnon tuvo el primer tanto y no pudo batir la portería rival. Saque de meta para las gaviotas. Romero intentó desbordar y fue interceptado. Conte estaba parcialmente conforme con el desempeño colectivo de sus dirigidos. Kane remató y no pudo aumentar su leyenda goleadora.

En nueve minutos, las gaviotas tienen que arriesgarse un poco más de la cuenta si anhelan dar el batacazo de la jornada y reaccionó con algunos buenos pasajes de buen fútbol. Mac Allister tuvo el primer tanto para el Brighton y Lloris atajó dicha jugada.

Doherty erró una gran ocasión, los ‘Spurs’ insistieron por todos los medios abrir la cuenta. Estupiñán perdió la marca y le ganaron la espalda en 11 minutos. La primera parte fue bastante dinámica. De Zerbi buscaba variantes y dio constantemente indicaciones.

Pascal Gross se perfiló y la acción quedó anulada tras un fuera de juego, el Brighton por momentos quedó expuesto defensivamente en 16 minutos. Welbeck pudo haber anotado el primer tanto y no pudo batir la portería rival. Las gaviotas ahora imponen condiciones.

En el momento más inesperado, Harry Kane, 0-1. El delantero de los ‘Spurs’ alcanzó los 191 goles. Tremendo mazazo en 30 minutos. Bissouma fue amonestado. Tras 45 minutos disputados, se añadió un minuto.

El Brighton volvió más decidido en la búsqueda de la épica remontada, el Tottenham no dio tregua en 46 minutos. Trossard remató y no encontró la portería rival. Las gaviotas intentaron meter un poco de intriga. Falta contra Son, tiro libre para los ‘Spurs’. Conte estaba preocupado por algunas complicaciones defensivas.

Las gaviotas apostaron por el contraataque como as bajo la manga en 49 minutos. Los ‘Spurs’ marchan terceros con 20 puntos y se mantienen en la pelea por la Premier League. Romero se asoció con Dier. El Tottenham buscaba ampliar la ventaja en 52 minutos. Kane sigue batiendo récords, alcanzó los 191 tantos como el tercer máximo goleador histórico. Son no encontró la portería.

El Brighton adelantó sus líneas, por ahora se queda con las manos vacías. Conte dio indicaciones en 54 minutos. A falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular, Caicedo remató y no pudo empatar el partido. Romero salvó al Tottenham. Saque de esquina para las gaviotas. Gross ejecutó el mismo, Welbeck desbordó y fue interceptado.

De Zerbi buscaba variantes tácticas para rescatar un punto en un partido crucial. El entrenador italiano estaba preocupado puesto que su plan estratégico no resultó en 58 minutos. Son remató en 62 minutos, los ‘Spurs’ buscaban en el segundo tanto.

Las gaviotas quieren empatar el partido, aunque se apresuraron demasiado en definición. El Brighton, tras un brillante inicio, empezó a perder terreno en la Premier League. Lloris se lució con sus impecables reflejos. Son anotó y el segundo tanto fue anulado tras un fuera de juego. Tras 90 minutos disputados, se añadió cinco minutos.

