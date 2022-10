Previa Rangers vs Liverpool: la otra cara del conjunto 'red'

Nueva jornada de Champions League y vuelve, la que es está temporada, la competición favorita de los Reds. La Premier League no les está yendo de rosas. Los de Jürgen Klopp buscarán certificar el pase a la siguiente ronda venciendo en el día de mañana al Rangers en Escocia.

Situación de ambos conjuntos

El conjunto escocés venció en la jornada 10 de la Scottish Premiership por 4-0 al St. Mirren. Una liga escocesa en la que ocupan la segunda posición. En Champions League se enfrentaron la semana pasada al rival de mañana. Una andadura europea que ya ha finalizado prácticamente ya que no se han encontrado con la victoria a día de hoy. Cuartos en la tabla clasificatoria, pero aún con alguna mera posibilidad de conseguir clasificarse a Europa League, competición de la que fueron finalistas la pasada temporada.

Los Reds llegan totalmente en una situación contraria, mal en liga y muy bien en Europa. En Premier League perdieron 3-2 ante el Arsenal en el partidazo de la jornada. Ocupan actualmente la décima posición. En Champions League vencieron la semana pasada y ocupan la segunda posición. Una plaza a la siguiente ronda que se confirmará en el día de mañana si pierde el Ajax ante el Nápoles.

Antecedentes

Ambos conjuntos se vieron las caras la semana pasada en la jornada 3 del grupo A de la Champions League. El encuentro se disputó en Anfield y acabó con victoria local por 2-0. Alexander-Arnold en el minuto 7 y Salah en el minuto 53 fueron los goleadores de la noche. Dos jugadores que no funcionan en Premier League, pero si en Europa.

Hasta el momento no se habían enfrentado y esta, está siendo la primera vez en la que se ven las caras. De momento, las estadísticas positivas se la lleva el Liverpool.

Tiro libre de Alexander-Arnold que acabó en gol / Foto: @LFC

Declaraciones

Giovanni van Bronckhorst, técnico del Rangers, ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro: ''Hay que comenzar con tus tácticas y cómo planteas los partidos. Necesitas jugadores que estén en forma. Que estén conectados. La forma en que comienzas los partidos y cómo te desempeñas como jugador es muy importante. Especialmente en los partidos de liga estamos jugando bien, y tenemos que llevar eso adelante mañana. Necesitamos atacar, pero también necesitamos defender muy bien porque estamos jugando contra un equipo que puede hacer ambas cosas. Va a ser un partido muy agitado como lo es cuando jugamos en su casa. La multitud de Ibrox definitivamente nos empujará a otra buena actuación''.

Por último añadió: ''Tenemos respeto por nuestros oponentes. Queremos seguir en Europa después del parón, por lo que necesitamos sumar puntos en los últimos tres partidos que juguemos. Analizamos el partido de la semana pasada. Hoy entrenamos tácticamente y mañana tenemos que salir y disfrutar de la Champions, pero también necesitamos sumar puntos. Estamos aquí para rendir al nivel que queremos y mañana es otra oportunidad para hacerlo. Necesitamos sumar puntos. Idealmente, tres. Queremos poder continuar en Europa cuando juguemos nuestro último partido en casa contra el Ajax. Ojalá estemos en una situación que con un buen resultado podamos continuar. Eso significa que necesitamos sacar puntos de los próximos dos juegos''.

Jurgen Klöpp, técnico del Liverpool, también atendió a los medios: ''¿Sorprendido? No estábamos seguros si jugarían cuatro atrás o cinco atrás, eso es una cosa. Creo que podrían haber comenzado con un delantero diferente, pero ¿sorprendido? No. Es solo que esperamos la alineación pero no estamos sorprendido en ese sentido. Realmente pienso que Rangers lo intentaron. Estuvimos muy bien y no debemos olvidar eso. Mañana sé que será completamente diferente. ¿Con qué frecuencia mencionamos Anfield y el poder de Anfield? Estoy bastante seguro de que aquí tienen cosas similares de las que estás hablando: grandes noches europeas o tal vez incluso grandes partidos de liga. El fútbol es así, tiene mucho que ver con el impulso. Sabemos que será un partido complicado'', añadió sobre el anterior partido y de lo que espera mañana.

Árbitros

El encargado de dirigir el encuentro será Slavko Vinčić. En la sala VAR le acompañará Matej Jug.

Slavko Vinčić, colegiado del encuentro / Foto: UEFA

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido se celebrará el miércoles 12 de octubre de 2022 correspondiente a la jornada 4 de la Champions League. El encuentro se disputará a las 21:00 horas. El escenario de este partido es el Ibrox Stadium y se podrá disfrutar a través de Movistar Liga de Campeones.

Posibles onces

Rangers: McGregor; Tavernir, Goldson, Davies, Barisic; Davis, Malik Tillman, Lundstram; Sakala, Colak y Kent.

Liverpool: Alisson; Joe Gómez, Kounaté, Van Dijk, Robertson; Thiago, Henderson; Salah, Diogo Jota, Carvalho; y Darwin Núñez.