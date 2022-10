Previa Liverpool vs Manchester City: un monstruo anda suelto

Anfield. Suena You'll never walk alone y se enfrentan Liverpool y Manchester City. Jürgen Klopp y Pep Guardiola. Sin duda, el mejor aliciente de un domingo mágico en las principales ligas europeas. No obstante, esta vez presentan caras totalmente opuestas.

Destacan las bajas de los laterales Alexander-Arnold y Robertson, además de Matip y Luis Díaz en el bando local. El colombiano estaba siendo lo más positivo del ataque. Por su parte, Kyle Walker, John Stones y Kalvin Phillips tampoco estarán disponibles para Guardiola.

¿La peor racha del Liverpool de Klopp?

Cierto es que los reds, pese a ganar la Community Shield precisamente al Manchester City, no han terminado de arrancar en Premier League. Se colocan décimos en la tabla con 10 puntos (2V-4E-2D), perdiendo ante rivales directos como Manchester United (2-1 en Old Trafford) y Arsenal en la última jornada (3-2 en el Emirates Stadium).

El panorama en Champions es distinto. Se estrenaron con una contundente derrota en Nápoles (4-1), pero acumulan tres victorias posteriores que los dejan como segundos de grupo. Su último choque en Glasgow (1-7) puede servir como motor para llegar con mayor seguridad al encuentro.

Jürgen Klopp afronta su peor racha como técnico del Liverpool y, aunque cuenta con el respaldo de la directiva, las lesiones y la moral de sus hombres parece subir y bajar como si se tratara de una montaña rusa.

Fuente: Getty Images

La bestia del gol

Todo lo contrario en la otra acera. Los sky blues son un conjunto cada vez más compacto y completo. Con la llegada de Erling Haaland se ha completado el puzzle definitivo de Pep Guardiola. Colíderes en Premier League detrás del meritocrático Arsenal de su antiguo técnico asistente, Mikel Arteta, el City está decidido a romper todos los esquemas.

Desde la derrota en Community Shield son 10 victorias y 3 empates en partidos oficiales. 45 goles a favor y 13 en contra. Lo impactante es que Haaland ha contribuido en 23 tantos entre goles y asistencias, lo que supone un 51.11% del total. Él solo. Para disipar las dudas de todos los que no encajaban esta pieza, donde Guardiola integró lo que parecía imposible de integrar.

Haaland será titular ante el Liverpool / Fuente: Getty Images

Antecedentes

Liverpool y Manchester City se han visto las caras un total de 189 ocasiones. Los reds salen ganando con 93 victorias por las 45 de los visitantes. El resto son 51 empates. El primer enfrentamiento data del 15 de septiembre de 1893, donde el Liverpool se llevó el triunfo (0-1) cuando ambos clubes jugaban en Championship. Y es que hasta el 30 de octubre de 1903, 10 años después, no se registró el primero de los sky blues.

El Liverpool ha sido el único club capaz de osar la hegemonía británica de los citizens estas últimas campañas. El respeto y la deportividad hacen eco de uno de los duelos más buscados anualmente.

Últimos enfrentamientos Fecha Resultado Competición Goleadores 30/07/22 LIV 3-1 MCI Community Shield Alexander-Arnold (21'), Salah p. (83'), Darwin (90') / Julián Á. (70') 16/04/22 MCI 2-3 LIV FA Cup Grealish (47'), Bernardo S. (91') / Konaté (10'), Mané (17', 45') 10/04/22 MCI 2-2 LIV Premier League De Bruyne (5'), Gabriel Jesus (36') / Jota (13'), Mané (46') 03/10/21 LIV 2-2 MCI Premier League Mané (59'), Salah (76') / Foden (69'), De Bruyne (81') 07/02/21 LIV 1-4 MCI Premier League Salah p. (63') / Gundogan (49', 73'), Sterling (76'), Foden (83')

Árbitro del encuentro

Anthony Taylor será el encargado de dirigir el choque. Le asisten Gary Beswick y Adam Nunn, mientras que Andy Madley será el cuarto árbitro. En la sala del VAR se ubican Darren England y Simon Bennett como asistente.

Anthony Taylor / Fuente: Getty Images

Posibles alineaciones

- Liverpool (4-4-2): Allison; Joe Gomez, Konaté, van Dijk, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Thiago, Fábio Carvalho; Salah, Firmino.

- Manchester City (4-3-3): Ederson; Akanji, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Foden.