UEFA Euro Sub 21 Georgia y Rumanía 2023: fase final confirmada

Bucarest se vistió de gala, acogió el sorteo final de la UEFA Euro Sub 21 de 2023, que se jugará del 21 de junio al 8 de julio, Georgia y Rumanía son las anfitrionas de la nueva edición de la máxima justa continental europea juvenil, 16 selecciones fueron divididas en cuatro grupos. La selección georgiana integra el grupo A junto a Portugal, Bélgica y Países Bajos. Los rumanos el grupo B, España, Ucrania y Croacia son los rivales a batir.

Alemania, la actual campeona europea de la categoría, compite en el C con la República Checa, Inglaterra e Israel. Noruega completa el D junto a Suiza, Italia y Francia. La fase de grupos se jugará del 21 al 28 de junio. Las dos primeras de cada zona acceden a la fase eliminatoria. Los cuartos de final se desarrollarán el 1 y 2 de julio, las semifinales el 5 de julio y la gran final el 8 de julio. Francia, ya clasificada como anfitriona a los Juegos Olímpicos de 2024, la zona europea cuenta con tres plazas disponibles para el Torneo Masculino de Fútbol Olímpico.

La selección rumana en la edición del 2021 no superó la fase de grupos, su mejor participación se produjo en el 2019, cuando alcanzó las semifinales. Georgia será la única debutante en la máxima justa continental juvenil, Alemania se consagró tres veces campeona de la categoría en 2009, 2017 y 2021. Israel vuelve a formar parte de la fase final desde 2013, Noruega también.

