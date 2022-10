Las gaviotas se quedaron con sensaciones agridulces

Las gaviotas marchan séptimas con 14 puntos, perdió 2-0 ante el Brentford en la jornada anterior. Por su parte, el Forest complicadísimo con la zona del descenso, apenas sumó cinco puntos y no tiene más margen de error en la Premier League. Partido clave en la jornada de media semana del fútbol inglés.

Desarrollo del partido

Las gaviotas tomaron el protagonismo desde el principio, la tónica no cambió en dos minutos de juego. El Forest complicadísimo con la zona del descenso, no pudo salir del asedio táctico del Brighton. Johnson fue uno de los puntos más altos en el conjunto visitante. Tiro libre para las gaviotas en seis minutos, Caicedo se asoció con Trossard, Welbeck no pudo rematar con comodidad. El Forest sufrió mucho en la primera parte con algunos balones largos. Las gaviotas con el 68% de la posesión imponen condiciones, De Zerbi dio indicaciones desde el banquillo.

Saque de esquina para el Brighton, Lallana ejecutó el mismo. Welbeck se perfiló y otra vez no pudo batir la portería rival. En 10 minutos de juego, con seis puntos parcialmente, el Forest no tiene más margen de error y no encontró la fórmula para complicarle el panorama a las gaviotas. El Brighton domina, aunque no tuvo contundencia ni profundidad.

En 11 minutos, Johnson intentó desbordar y fue anticipado. De Zerbi estaba pensativo, no estaba conforme con el rendimiento colectivo de sus dirigidos. Trossard remató, otro saque de esquina para el Brighton. Mucha intensidad en 16 minutos. El Forest intentó equilibrar el partido a través de la disputa de la posesión.

El Brighton por momentos estaba en aprieto, March desbordó. El Forest sufrió mucho con algunas transiciones ofensivas en 18 minutos. Las gaviotas no encontraron la fórmula para plasmar su dominio en el marcador en 22 minutos. Caicedo remató y no encontró ningún receptor, el Forest con el empate parcial, se aferró a su sólida muralla defensiva.

Tiro libre para las gaviotas, Veltman por poco abre la cuenta. El neerlandés erró una gran ocasión. El Brighton fue superior en la primera parte, aunque se apresuró demasiado en definición. Trossard remató y no encontró la portería en 32 minutos. March por poco abre la cuenta.

Saque de esquina para el Brighton en 33 minutos El Forest siempre quedó expuesto defensivamente. Welbeck tuvo otra clara ocasión, De Zerbi tiene muchos aspectos a replantearse. Las gaviotas remataron 12 veces, de las cuales cuatro fueron directamente a puerta. Tras 45 minutos disputados, se añadió un minuto.

31': Another good opening moments ago, but Joel blazed his first-time strike over the bar following Pascal's corner.



— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 18, 2022

Segunda parte

El Brighton volvió más decidido en 46 minutos, el Forest fue un hueso duro y disputó la posesión del balón. El conjunto visitante ahora apostó por el contraataque como as bajo la manga. Las gaviotas generaron un tiro libre y la falta de efectividad en la portería, empezaba a preocupar a Roberto De Zerbi en 49 minutos. A falta de 40 minutos de para que concluya el tiempo regular, el Brighton dejaba una pálida imagen y por ahora dejaba pasar una gran oportunidad para escalar en la Premier League.

Yates remató y no encontró la portería, el Forest intentó dar el batacazo por todos los medios en 51 minutos. La segunda parte fue bastante reñida, Caicedo fue amonestado en 53 minutos tras una durísima falta. El Forest complicadísimo con la zona del descenso, debe arriesgarse un poco más de la cuenta.

Yates quedó sentido y se recuperó, tiro libre para el Nottingham. De Zerbi buscaba variantes tácticas para destrabar un partido parejo. El Forest no tuvo ocasiones y un solo remate a puerta, un aspecto sumamente preocupante, colista y sin rumbo en pleno curso mundialista. En 60 minutos, ninguno de los dos fue contundente en definición.

El Forest hizo variantes, buscando dar el golpe en la jornada de media semana. Ambos quedaron con los deberes pendientes. March intentó desbordar y fue interceptado en 65 minutos. El Brighton tuvo un partido el olvido. Henderson se lució con sus impecables reflejos. Tras 90 minutos disputados, se añadió cinco minutos. Las gaviotas visitarán al Manchester City y el Forest hará lo propio frente al Liverpool, ambos partidos se jugarán el sábado 22 de octubre.