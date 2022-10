El Aston Villa despide a Steven Gerrard

Aston Villa perdió 3-0 ante Fulham en la jornada de media semana en la Premie League, los villanos afrontan un momento complicado con 9 puntos y pueden agudizar sus problemas ingresando a la zona del descenso. Steven Gerrard solo ganó dos partidos y fue despedido con efecto inmediato, Christian Purslow, el director ejecutivo, explicó la decisión de la junta: “La junta ha tomado una decisión en base a una profunda evaluación de resultados y rendimientos del año calendario, nosotros cuando apostamos por Steven, teníamos claro que nuestro objetivo es la mejora continua, pero no se han alcanzado los mismos y creemos que es el momento adecuado para un cambio. El proceso de la búsqueda del nuevo entrenador está en marcha, próximamente habrá novedades”.

Aaron Danks tomará las riendas del primer equipo como entrenador interino, Brentford, Newcastle y Manchester United son los próximos escollos a batir en el horizonte. Danks brindó una entrevista a Villa TV y fue directo con sus aspiraciones a mediano plazo: “Los fanáticos son enormes para nosotros, con suerte podemos poner algo en el campo para que puedan estar orgullosos el domingo”.

Aston Villa está complicadísimo, Wolverhampton, Leciester y Nottingham Forest ocupan las posiciones de descenso directo a la EFL Championship. Los villanos han anotado siete goles y recibieron 16 en contra. El nuevo entrenador interino tiene un arduo trabajo, con Steven Gerrard no se alcanzaron los objetivos trazados y los dirigentes, tras la durísima derrota frente al Fulham, optaron que era el momento crucial para hacer cambios en el banquillo.

Los villanos no ganan un partido desde el 16 de septiembre, desde aquella victoria ajustada ante Southampton acumulan dos empates y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos de la Premier League.

16 de septiembre de 2022: ganó 1-0 al Southampton (Premier League)

2 de octubre de 2022: empató sin goles ante Leeds (Premier League)

10 de octubre de 2022: empató 2-2 ante Nottingham Forest (Premier League)

16 de octubre de 2022: perdió 2-0 ante Chelsea (Premier League)

20 de octubre de 2022: perdió 3-0 ante Fulham (Premier League)

