Frankfurt destroza en casa a 'Los Potros'

Para la fecha 11, la emoción continuaba. Después de un gran encuentro en la primera parte de la jornada del día con resultados increíbles para Borussia Dortmund, Friburgo y Bayern Múnich, era momento de Gladbach y Frankfurt.

Borussia Mönchengladbach, en condición de local, esperaba volver a triunfar después de haber empatado contra Wolfsburgo la pasada fecha 10. 'Los Potros' se encuentran en puestos de Europa League, lo cual, con un pequeño empujón, les puede ser de ayuda para trepar puestos en la tabla.

Frankfurt, por su parte, piensa en su triunfo pasado ante Leverkusen, donde Oliver Glasner ha podido hacer maravillas. El campeón de Europa se encuentra en puestos de competiciones internacionales, recordando también que su participación en Champions League finalizó desde el triunfo ante Tottenham el pasado 12 de octubre.

Se esperaba un inicio interesante para el encuentro, sin embargo, la participación del danés Jesper Lindstrøm al minuto 6 fue totalmente inesperada. Con un disparo de su pie derecho desde un contraataque, la esférica finalizó su recorrido en la esquina inferior derecha del arco.

Randal Kolo Muani, minutos después, desperdició su oportunidad con un desvío del arco. Lindstrøm y Djibril Sow llegaban a asediar el arco de Yann Sommer, sin embargo, la defensa hacía de las suyas. Aún con aportes de Éric Ebimbe, Christopher Lenz y Mario Götze, la línea de 4 de los locales rendía increíblemente, al punto que todas las llegadas del rival antes del minuto 29 eran correctamente despejadas por los defensas de 'Los Potros'.

Sin embargo, no todo se trata del equipo visitante. Gladbach se haría notar con intentos de Marcus Thuram, Lars Stindl y Julian Weigl. En el caso del delantero francés, esperaba un empate al llegar al arco de Kevin Trapp, tarea complicada al momento en que el portero alemán atajó el balón en el ángulo perfecto. Para fortuna de los locales, sus disparos fueron todos acertados y con una precisión indudable, pero por desgracia, la defensa y portero del conjunto rival pudieron más ante ellos.

Gracias a la asistencia de Christopher Lenz después de un tiro de esquina al minuto 29, el francés Éric Ebimbe, con un fuerte cabezazo, dispara el balón con dirección a la esquina derecha del arco. Con este triunfo parcial, sería la tercera victoria de visitante en la temporada, mientras que su último triunfo a domicilio fue en Stuttgart, hace cuatro fechas.

Thuram, el hombre de Gladbach, no cejaba y estaba hambriento de gol. Por desgracia para él y su equipo, sus destacados disparos con su pie derecho no eran suficientes para engañar a la defensa de 'Las Águilas'.

Por eso, al minuto 45, Frankfurt decía una vez más que era superior en ofensiva. Con una contra de Kolo Muani, Lindstrøm dispara al arco del portero suizo, para que finalmente la esférica terminara en el área de gol. Para el descanso, Frankfurt llegaba triunfante al vestuario, a pesar de la gran participación del equipo local.

Al regreso, Frankfurt sabía que podía dar más para liquidar el encuentro. Kolo Muani fue uno de quienes desperdiciaron su oportunidad, además de que Ramy Bensebaïni en intentos desesperados de Gladbach, tampoco pudo concretar su participación en el encuentro.

El duelo en Mönchengladbach perdía su identidad ofensiva y se convirtió en un juego de mediocampo, hasta que finalmente llegó el minuto 72, que le daría una celebración mínima al equipo local y su tribuna: Alassane Pléa asistiría a Thuram, que por fin conseguiría su anotación en un partido para el olvido. Con un disparo de su pie derecho, el balón terminaría al fondo de la red de Trapp.

Curiosamente, al minuto 78, una de las cámaras instaladas en el estadio dejó de funcionar correctamente, y los jugadores se vieron forzados a detener el encuentro para la llegada de los técnicos y se pudiera realizar la reinstalación del aparato. Por fortuna, al minuto 89 el partido se reanudó, y con nueve minutos de adición, se dio el pitazo final.

Para la esperada fecha 12, Frankfurt recibirá el sábado 29, en un imperdible encuentro, a Borussia Dortmund, equipo que le propinó 5 anotaciones como local a Stuttgart, y está en la búsqueda de los primeros cuatro lugares en la tabla, respirando en la nuca a 'Las Águilas'.

Borussia Mönchengladbach el domingo 30 visitará al líder absoluto, Union Berlin, que lleva seis fechas en el primer lugar de la tabla, increíblemente, después de su ascenso en mayo de 2019.

