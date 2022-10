El Chelsea, clasificado a los octavos de final

El Chelsea buscará mantenerse en las posiciones de clasificación directa en el tramo decisivo del grupo E, los ‘Blues’ marchan primeros con 7 puntos en la justa continental y siguen dependiendo de sí mismos. Por su parte, el Salzburgo tampoco quiere dejar pasar una gran oportunidad para perfilarse en una posición privilegiada. Arranca la penúltima jornada de las competiciones europeas.

Desarrollo del partido

Los ‘Blues’ tomaron el protagonismo desde el arranque, Jorginho se asoció con Sterling, el conjunto austriaco no pudo salir del asedio inglés. El Salzburgo no pudo generar juego asociado en 52 segundos. Havertz se perfiló y no pudo rematar con comodidad, el Chelsea generaba mejores sensaciones en dos minutos.

El conjunto austriaco tuvo muchos problemas en un partido crucial, Potter estaba pensativo en el banquillo. El Chelsea por momentos perdió la posesión del balón desde el mediocampo. El Salzburgo apostó por las transiciones rápidas. Aubameyang se perfiló y no encontró la portería en cinco minutos. La primera parte fue bastante reñida en Austria.

Falta contra Gallagher, tiro libre para el Chelsea en seis minutos, el conjunto inglés con el 74% de la posesión, no pudo plasmar su poderío en el marcador. Okafor intentó generar peligro y fue interceptado. En ocho minutos de juego, saque de esquina para el Salzburgo. Kepa se lució con sus impecables reflejos, los austriacos fueron un hueso duro de roer en nueve minutos. Potter dio indicaciones, el Chelsea por momentos quedó expuesto defensivamente.

En 14 minutos de juego, el Chelsea cedió un poco el protagonismo, lateral para el Salzburgo. Los ‘Blues’ intentaron volver a meterse en un partido parejo. Pulisic se asoció con Chalobah. Falta contra Kovacic, tiro libre para el conjunto inglés en 18 minutos. La primera parte tuvo poco ritmo en 20 minutos. En el momento más inesperado, Kovacic abrió la cuenta con un golazo. Potter estalló de felicidad en el banquillo. Tremendo mazazo para los austriacos en 25 minutos.

El Salzburgo sintió el golpe anímico del primer tanto, por ahora los ‘Blues’ están cerca de asegurar la clasificación a los octavos de final. Tras 45 minutos disputados, se añadió un minuto.

Segunda parte

El Salzburgo volvió más decidido, Adamu empató rápidamente, tremendo mazazo para el Chelsea en 49 minutos. Potter estaba furioso tras tremendo error defensivo, el conjunto inglés por ahora postergaba su clasificación a los octavos de final. El conjunto austriaco metió intriga. A falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular, los ‘Blues’ estaban en aprietos. Havertz se asoció con Aubameyang.

La segunda parte estaba bastante disputada, saque de esquina para los ‘Blues’. Okafor desbordó, el Salzburgo ahora tomó mayor protagonismo tras el empate y se mantiene invicto en Europa. Jorginho remató y no encontró la portería. El Chelsea estaba al acecho y buscaba asegurar la clasificación con una victoria.

En 57 minutos, los ‘Blues’ insistieron por todos los medios para volver adelantarse en el marcador y los austriacos fueron sólidos en todas las líneas. Pulisic se asoció con Kovacic. Potter no estaba conforme con el desempeño colectivo de sus dirigidos, el Chelsea no tuvo amplitud.

Havertz remató y no encontró la portería en 59 minutos, el alemán salvó al Chelsea del papelón con un golazo, 1-2. Otro durísimo golpe anímico para el Salzburgo, los ‘Blues’ estaban cada vez más cerca de confirmar su clasificación a la fase eliminatoria.

En 65 minutos, saque de esquina para el conjunto austriaco. El Salzburgo bombardeó de centros a su similar inglés. Okafor remató y Kepa se lució otra vez con sus impecables reflejos. Potter dio indicaciones desde el banquillo. Thiago Silva se asoció con Pulisic. Loftus Cheek ingresí para darle mayor peso ofesinvo a los ‘Blues’.

Silva evitó el empate del Salzburgo, el conjunto austriaco tuvo un buen inicio en la segunda parte y no pudo sostener su desempeño colectivo en 80 minutos. tras 90 minutos disputados, se añadió seis minutos.