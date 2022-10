Los 'Spurs' aplazaron su clasificación en la Champions

Los ‘Spurs’ recibieron un durísimo mazazo en la Premier League y ahora se enfocarán en la penúltima jornada del grupo D de la Champions. Por su parte, el Sporting de Lisboa también mantiene sus opciones intactas. Partido clave en Londres.

Desarrollo del partido

El Tottenham tomó el protagonismo desde el arranque, Perisic se asoció con Lucas Moura, los portugueses intentaron meter un poco de presión en 56 segundos. Conte estaba pensativo en el banquillo, los ‘Spurs’ adelantaron las líneas y buscaban abrir la cuenta. El Sporting de Lisboa fue un hueso duro de roer, el conjunto inglés ejerció una presión intensa.

Pedro Porro se asoció con Coates, el Tottenham llegó al área rival y se apresuró mucho en definición. Doherty erró una gran ocasión, Kane no se sintió cómodo, Son tampoco. La primera parte fue bastante reñida. Tiro libre para el conjunto portugués en cinco minutos, Coates ejecutó el mismo.

Los ‘Spurs’ la pasaban mal en Londres con un marco espectacular, el Sporting de Lisboa apostó por el contraataque como as bajo la manga. En simultáneo, el Frankfurt gana 1-0 al Marsella a través de Kamada. Tottenham por ahora marcha primero en el grupo D con 8 puntos, Sporting de Lisboa segundo con 7 y los alemanes en zona de Europa League.

El Sporting de Lisboa sorprendió e impuso condiciones, saque de esquina para el conjunto portugués en 10 minutos. El Tottenham no pudo generar juego asociado, Conte buscaba variantes tácticas. Kane cabeceó y no pudo batir la portería rival, los ‘Spurs’ estaban con los deberes pendientes. Lucas Moura tampoco estuvo fino, el conjunto inglés parcialmente no encontró su mejor versión.

Kane por poco anota el primero, el Tottenham reaccionó en 16 minutos. Saque de esquina para los ‘Spurs’. Son ejecutó el mismo, Perisic estaba en fuera de juego, dicha acción quedó anulada. Los portugueses generaron muchas complicaciones en 18 minutos. Partido de ida y vuelta en ambas áreas.

El Sporting de Lisboa fue un equipo punzante en 21 minutos, Edwards abrió la cuenta, 0-1, tremendo mazazo para los dirigidos por Conte. El grupo D cambió por completo con el empate del Marsella, los ‘Spurs’ ahora cayeron al tercer puesto. Los portugueses parcialmente daban el batacazo de la jornada en 26 minutos. En 31 minutos, la tónica se mantuvo. El Frankfurt gana 2-1 al Marsella y escala al tercer lugar, el grupo D está de infarto. Tras 45 minutos disputados, se añadió un minuto.

Segunda parte

El Sporting de Lisboa volvió más decidido en 46 minutos de juego, el conjunto portugués se mostró sólido en todas las líneas. El Tottenham no pudo salir jugando asociado, Conte estaba preocupadísimo. Falta contra Kane, en simultáneo el Marsella pierde 2-1 ante el Frankfurt en Alemania.

Dier se asoció con Perisic, el conjunto inglés estaba en aprietos, Doherty cometió una falta en ataque. A falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular, Son desbordó y Kane no pudo rematar con comodidad. Saque de esquina para los ‘Spurs’ en 51 minutos. El conjunto portugués fue el protagonista de la segunda parte, Conte tiene mucho trabajo en 53 minutos.

Dier se asoció con Davies, Tottenham buscaba equilibrar las acciones, el conjunto portugués estaba al acecho. El Sporting de Lisboa, el nuevo verdugo europeo del Tottenham. En 57 minutos, lateral para los ‘Spurs’. Kane tampoco trascendió en la ofensiva, pálida imagen del conjunto inglés.

En 60 minutos de juego, el Sporting de Lisboa dejaba abierto el grupo D pensando en la última jornada. Conte estaba pensativo, el planteamiento inicial no resultó. El Tottenham en 64 minutos nunca pudo reponerse ante tremendo mazazo. Romero cometió una durísima falta, el internacional argentino fue amonestado.

La última jornada se jugará la próxima semana, los ‘Spurs’ aún pueden clasificarse a los octavos de final. Bentancur empató,1-1 y evitó el papelón en 80 minutos. Tras 90 minutos, se añadió cinco minutos. Kane remontaba, 2-1 y el VAR anuló el mismo tras un fuera de juego.