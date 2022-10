Los 'Red Devils' se ilusionan en Europa

El Manchester United empató 1-1 ante el Chelsea en la Premier League y ahora se enfocará en la quinta jornada del grupo E de la Europa League, los ‘Red Devils’ quieren seguir perfilándose para acceder a la fase eliminatoria. Por su parte, el Sheriff está complicadísimo con solo tres puntos.

Los ‘Red Devils’ tomaron el protagonismo desde el principio, Cristiano Ronaldo se asoció con Casemiro, partido clave en la penúltima jornada del grupo E. En simultáneo la Real Sociedad empata sin goles ante el Omonia Nicosia. El conjunto inglés adelantó las líneas en 1 minuto, Martínez se asoció con Eriksen. ten Hag estaba pensativo en el banquillo. El conjunto moldavo la pasó mal en la primera parte.

Garnacho desbordó y no encontró ningún receptor, el Manchester United generaba mejores sensaciones en tres minutos. El conjunto inglés tuvo el 85% de la posesión del balón. Cristiano Ronaldo desbordó y fue interceptado. Dominio abrumador de los ‘Red Devils’ en cinco minutos. El Sheriff no pudo salir del asedio táctico rival.

Bruno Fernandes se asoció con Antony, el conjunto moldavo estaba en aprietos. El United ejerció una presión intensa en el área rival, el brasileño cabeceó y no pudo batir la portería rival. El conjunto inglés fue una aplanadora en nueve minutos, el Sheriff se aferró a su sólida muralla defensiva. Eriksen se animó en 10 minutos y el balón salió desviado. Garnacho se proyectó, Antony por poco anota el primero.

El United es absolutamente superior, aunque no pudo quebrar el empate transitorio, el astro portugués tuvo dos ocasiones clarísimas. El Sheriff sufrió mucho con el cambio de velocidad del conjunto inglés en 14 minutos. Bruno Fernandes también desaprovechó una gran ocasión en 17 minutos. La primera parte fue un monólogo en 26 minutos. ten Hag estaba conforme con el desempeño colectivo, Garnacho se asoció con Eriksen.

El Sheriff no pudo pasar el mediocampo y por momentos quedó expuesto defensivamente en 29 minutos. Los ‘Red Devils’ estaban al asecho. Cristiano Ronaldo provocó un saque de esquina. Dalot abrió la cuenta, tras un magistral centro de Eriksen, 1-0. Tras 45 minutos disputados, se añadió un minuto.

Rashford y Maguire ingresaron en el descanso, los ‘Red Devils’ volvieron más decididos en 46 minutos. El Sheriff no pudo anular a su similar inglés. Cristiano Ronaldo se asoció con Dalot. La Real Sociedad supera por la mínima al Omonia Nicosia en Chipre, el grupo E está de candela. Casemiro se asoció con Eriksen, el Manchester United buscaba aumentar la cuenta y no pudo batir la portería rival.

El astro portugués no pudo rematar con comodidad en 49 minutos, el conjunto moldavo apenas tuvo una llegada clara y no supo aprovecharla. Maguire se asoció con Garnacho, ten Hag estaba pensativo en el banquillo.

Falta contra Eriksen en 50 minutos, tiro libre para el Manchester United, el internacional danés ejecutó el mismo. El Sheriff no tuvo llegadas claras al área rival en la segunda parte. Falta de Cristiano Ronaldo. A falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular, la tónica se mantuvo. Garnacho centró y no encontró ningún receptor en 54 minutos.

En 56 minutos, lateral para el Manchester United. Cristiano remató a puerta y erró el segundo tanto. Se salvó el Sheriff en 60 minutos. Eriksen se asoció con Maguire, el astro portugués anotaba y dicho tanto quedó anulado tras un fuera de juego. La Real Sociedad marcha primera con 15 puntos, el United segundo con 12. Rashford desató la locura en Old Trafford, 2-0. Otro mazazo para el conjunto moldavo.

El Sheriff nunca pudo sobreponerse con dos goles en contra y prácticamente se despidió de la segunda justa continental europea. La Real Sociedad aumentó su ventaja, gana 2-0 al Omonia en Chipre. Cristiano Ronaldo sentenció el partido, 3-0 en 81 minutos. Tras 90 minutos disputados, se añadió tres minutos.

