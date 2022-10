El 'Mengao' conquistó la gloria eterna

El Flamengo llegó a la gran final de la Copa CONMEBOL Libertadores con nuevas certezas, ganó 3-2 al Santos en el Brasileiaro Serie A. Por su parte, el Atlético Paranaense perdió 3-1 ante el Palmeiras. La gloria eterna busca a la sucesora sudamericana del ‘Verdao’. El ‘Mengao’ ya sabe lo que significa ganarla, mientras que el ‘Furacao’ va por la hazaña en Guayaquil.

Desarrollo del partido

El ‘Mengao’ tomó el protagonismo desde el arranque, Fernandinho cortó el juego, el Paranaense no dio tregua en 41 segundos. La gran final de la gloria eterna prometió mucho con un marco espectacular en Guayaquil. De Arrascaeta no pudo desbordar, el Flamengo no se sintió cómodo. Roque remató y el balón salió desviado, el ‘Furacao’ fue un equipo punzante.

Fernandinho se proyectó, el Paranaense fue un hueso duro de roer. La primera parte fue bastante intensa en cuatro minutos. Lateral para el Flamengo, el ‘Mengao’ por momentos quedó expuesto con algunos balones largos. El Paranaense apostó por el contraataque como as bajo la manga. En siete minutos, la tónica se mantuvo. Rodinei se asoció con De Arrascaeta. El ‘Furacao’ salió jugando limpio desde la zaga defensiva.

Flamengo no puede salir jugando con comodidad, Fernandinho ejecutó el tiro libre. El Paranaense buscaba constantemente el área rival. Rodinei perdió el control del balón, la gran final de la CONMEBOL Libertadores estaba bastante pareja en 10 minutos.

Falta de Pedro, tiro libre para el ‘Furacao’. Vitinho por poco abre la cuenta, se salvó el Flamengo en Guayaquil. El Paranaense erró dos ocasiones claras. En 12 minutos de juego, el ‘Mengao’ estaba en aprietos. En 15 minutos, Dorival estaba pensativo en el banquillo.

Filipes Luís se lesionó por segunda vez en la misma instancia, tremenda baja para el Flamengo en plena definición. En 22 minutos, la sucesora sudamericana de Palmeiras por ahora debe esperar. Gabriel Barbosa fue interceptado, primera llegada clara del ‘Mengao’. Saque de esquina para el campeón de 2019. El Paranaense se quedó con 10 jugadores, Pedro Henrique fue expulsado. Tras 45 minutos disputados, se añadió cuatro minutos. Gabriel Barbosa abrió la cuenta, 1-0. Duro mazazo para el Paranaense.

Segunda parte

Atlético Paranaense volvió más decidido en 46 minutos, Flamengo no pasó el mediocampo en la segunda parte. El ‘Mengao’ apostó por el contraataque, el partido fue bastante intenso en ambas áreas. A falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular, Gabriel Barbosa erró el segundo tanto. El Flamengo tomó mayor protagonismo, Pedro no pudo desbordar.

En 57 minutos, el Paranaense tuvo algunas aproximaciones y no pudo equilibrar las acciones. El Flamengo fue superior con el 72% de la posesión, generó ocho remates, de los cuales tres fueron directos a puerta. El ´Mengao’ estaba cada vez más cerca de igualar la línea continental de Palmeiras. A falta de 30 minutos, Pedro remató y provocó un saque de esquina. La temporada 22/23 pronto conocerá a una nueva selecta campeona.

El ‘Furacao’ no puede contener los ataques del Flamengo, Scolari estaba pensativo en el banquillo, se salvó el Paranaense. Leo Pereira se asoció con Ayrton Lucas. El ‘Mengao’ buscaba asegurarse la gran final en 65 minutos. De Arrascaeta fue amonestado tras una falta. Saque de esquina para el Paranaense. Scolari estaba pensativo, su planteamiento estratégico no resultó.

El Flamengo intentó a través de las bandas en 72 minutos, el Paranaense con un futbolista menos no dio tregua, aunque reaccionó tarde. El ‘Mengao’ no resolvió la gran final de la gloria eterna, por ahora todo muy equilibrado en el desarrollo del partido. Arturo Vidal fue amonestado. De Arrascaeta cabeceó y no pudo batir la portería rival.

El ‘Furacao’ sufrió mucho y nunca pudo encontrar su mejor versión en la gran final de la Copa CONMEBOL Libertadores. Tras 90 minutos disputados, se añadió cinco minutos. Brasil conquista su vigésimo segundo título en el palmarés y se pone a tres de Argentina, el país más exitoso con veinticinco en total. La temporada 22/23 cuenta con 21 selectas campeonas, Flamengo ingresó en dicha lista y este domingo se define el Mundial Femenino Sub 17 FIFA India 2022.