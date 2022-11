Los Angeles FC, campeón de la MLS Cup 2022

La MLS busca a su nueva campeona, Los Angeles FC en plena fase de los playoffs ganaron 3-2 a Los Angeles en la semifinal y golearon 3-0 al Austin FC. Por su parte, Philadelphia Unión superó 1-0 al Cincinnati y 3-1 al New York City FC. La temporada 22/23 busca a su vigésimo tercera selecta campeona.

Desarrollo del partido

La gran final de la MLS Cup estaba bastante intensa desde los primeros cinco minutos, se busca a la sucesora del New York City FC. El partido estaba para cualquiera de los dos. En ocho minutos la tónica no cambió, en caso de igualad habrá prórroga y tanda de penaltis en caso que se requiera. Philadelphia Unión con el 63% de la posesión del balón generaba mejores sensaciones. Carlos Vela erró una gran ocasión en once minutos de juego, Los Angeles FC estaba en aprietos y no pudo batir la portería rival.

Tiro libre para Los Angeles FC, Carlos Vela ejecutó el mismo y no pudo batir la portería rival. Philadelphia Unión fue un hueso duro de roer, por ahora la definición de la MLS tendrá que esperar a su nueva selecta campeona. En 15 minutos, la primera parte fue bastante dinámica. Marco espectacular en el Banc of California Stadium. Philadelphia se complicó con algunas faltas tácticas en 16 minutos.

El partido estaba para cualquiera de los dos, saque de esquina para Philadelphia. A falta de 25 minutos para que concluya la primera parte, ambos equipos no fueron contundentes con las ocasiones generadas. Los Angeles FC por momentos quedaron expuestos defensivamente con algunos balones largos en 19 minutos.

El conjunto californiano equilibró el desarrollo de la primera parte, Philadelphia Union no dio tregua y apostó por el contraataque como as bajo la manga. Carlos Vela y Cristian Arango fueron los puntos más altos en Los Angeles FC. La gran final de la MLS Cup cumplió parcialmente con las expectativas en 22 minutos. Carlos Vela tuvo algunos mano a mano y no los aprovechó. El experimentado futbolista mexicano insistió por todos los medios. Falta contra Arango, otro tiro libre a favor del conjunto local. Acosta abrió la cuenta con una magistral definición, tremendo mazazo para Philadelphia. Tras 45 minutos disputados, se añadió un minuto.

Segunda parte

Philadelphia Union volvió más decidido en la búsqueda de la épica remontada en 46 minutos, el conjunto californiano sufrió con algunas transiciones rápidas. Los Angeles FC con un solo gol de ventaja por ahora estaban cerca de concretar una gran hazaña futbolística. La segunda parte fue muchísimo más intensa en 48 minutos. El conjunto local no pudo salir del asedio táctico. Arango intentó desbordar y no pudo.

A falta de 40 minutos para que concluya el tiempo regular, Philadelphia Unión no dio tregua y apostó por los remates de media distancia. Arango sufrió un golpe en la cara, Elliot metió tremendo codazo. Los Angeles FC sufrió mucho para sostener el único gol de ventaja, en 54 minutos el partido se tornó trabado por bastantes faltas tácticas.

En 60 minutos, el conjunto californiano sufrió con el juego aéreo a través de los saques de esquinas, Gazdag equilibró las acciones, tremendo mazazo. Philadelphia Unión forzaba la prórroga. Los Angeles FC ahora deberá arriesgarse para liquidar el partido lo más rápido posible. Los ánimos se caldearon en la gran final de la MLS Cup en 64 minutos, Cifuentes fue amonestado.

Philadelphia fue más punzante en 74 minutos y buscaba por todos los medios sorprender, falta en ataque. En 80 minutos de juego, Los Angeles FC cedió el protagonismo y se complicó tras un error defensivo. Jesús Murillo anotó el segundo tanto, 2-1. Complicadísimo panorama para Philadelphia. En 83 minutos se desató la algarabía. Elliot empató, 2-2, auténtico partidazo. Tras 90 minutos disputados, se añadió siete minutos.

Primer tiempo extra

Los Angeles FC buscaba a toda costa ganar su primer título ‘emelesero’. Philadelphia no dio tregua en la primera parte del tiempo extra. El conjunto californiano insistió a través de las bandas en 92 minutos. Gareth Bale ingresó para darle mayor peso ofensivo.

En 96 minutos, Philadelphia fue punzante y no pudo batir la portería rival. El primer tiempo extra fue bastante reñido. El experimentado futbolista galés no pudo recibir asistencias con comodidad. Tras 105 minutos disputados, todo apuntaba a la tanda de penaltis.

Segundo tiempo extra y tanda de penaltis

El segundo tiempo extra no cambió mucho, tremendo choque entre jugadores el partido quedó detenido en 114 minutos. Expulsado Crépeau, tras la intervención del VAR y se retiró fracturado. El partido se reanudó en 118 minutos. Philadelphia buscaba sorprender por todos los medios.

Tras 120 minutos disputados, se añadió nueve minutos. Elliot anotó el tercero, Philadelphia Union, la alegría duró poco Bale empató el partido,3-3. Todo se define en la tanda de penaltis. Tello ejecutó el primer penalti y Blake atajó, Gazdag erró, ambos equipos erraron sus primeros tiros en dicha tanda. Bouanga adelantó a Los Angeles FC, 1-0. José Martínez erró.

Hollingshead anotó el segundo, 2-0, Wagner también erró, Sánchez sentenció la tanda, 3-0. Los Angeles FC, campeón de la MLS Cup. La temporada 22/23 cuenta con 23 selectas campeonas.