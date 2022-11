Hecatombe en el BayArena

El día domingo se vivió un partido no apto para cardiacos en el BayArena, debido a que llegó Union Berlin, equipo que necesitaba la victoria a como dé lugar para recuperar el liderato de la liga, a la casa del Bayer Leverkusen, sin embargo, lo que sucedió durante los noventa minutos dejó a todos sorprendidos.

Luego de una segunda parte frenética, el Bayer se impuso con contundencia y venció a Union Berlin, equipo que abandonó el liderato tras siete jornadas.

Primer tiempo sin tanto peligro

En el inicio del encuentro, el equipo que salió con hambre de victoria fue Union Berlin, ya que sabía que tenía que ganar a como dé lugar para recuperar el liderato de la Bundesliga y esa necesidad la plasmó en el terreno de juego, sin embargo, el Leverkusen, con su gente detrás, se sentía envalentonado y también buscaba llegar a las aproximaciones de Grill, pero sin tanto peligro como el conjunto visitante.

Con el transcurrir de los minutos, el control y la posesión del balón fue para Bayer Leverkusen, equipo que poblaba el mediocampo e incomodaba a Union, no obstante, eso no significó que los dirigidos por Urs Fischer no tuviera llegadas al área de Hradecky, muy por el contrario, el peligro se mantuvo latente, ya que en cada aproximación, el conjunto visitante estaba cerca del primero del encuentro.

Pasados los primeros 15 minutos del primer tiempo, el partido se enfrió y la intensidad decayó, ya que se jugaba más en el centro del campo, pero tras una falta, el Leverkusen ganó un tiro libre que pudo haber sido peligrosísimo, sin embargo, el remate de Demirbay cayó en las manos de Grill.

Montaña rusa en el BayArena

Tras esta ocasión, el encuentro se volvió más cortado, las tarjetas empezaron a llegar y la intensidad volvió a subir, teniendo ambos situaciones claras de anotar a través de tiros libres, pero ninguno de los dos estuvo fino y se perdieron la oportunidad de abrir el marcador.

A la media hora de juego, nuevamente el Bayer Leverkusen se hizo con el balón y volvió a ser el dueño y señor del campo, pero seguía sin sacarle provecho, ya que si bien manejaba el esférico, no lograba incomodar a Union, equipo que cerraba muy bien los espacios y que defendía con gran oficio, no obstante, tras una mala salida del equipo de Fischer, Amiri tuvo la más clara del primer tiempo, pero su remate se marchó por encima del travesaño.

En los últimos minutos de la primera parte, los equipos lo intentaron, pero seguían sin estar acertados de cara al arco rival, lo que condicionó que resultado no se moviera.

Electrizante segundo tiempo

En el arranque del segundo tiempo, el Leverkusen salió con toda la actitud de anotar y lo consiguió al minuto tras un tiro libre de Demirbay que finalizó Andrich, jugador que abrió el marcador y anotó su primer tanto de la temporada.

Tras el gol, Union no se desesperó, sino que siguió en lo suyo, tratando de robar balones y salir a la contra, por el otro lado, el tanto inyectó a las Aspirinas, quienes empezaron a incordiar a Grill, tanto que casi logran el segundo tras un remate de Amiri, pero el arquero visitante se quedó con el esférico.

El inicio del fin

En dos minutos las Aspirinas hundieron a Union Berlin. Tras un control garrafal de Grill, al Bayer Leverkusen le llegó un regalo y Diaby no lo desaprovechó, disparando solo frente al arco y aumentando la diferencia en el marcador, sin embargo, la hecatombe no terminó ahí, ya que en el siguiente ataque, Diaby dejó en el piso al portero visitante y remató de primera, consiguiendo el tercero del partido.

Tras la seguidilla de goles por parte del Leverkusen, Union trató de meterse en el partido a través de un tanto, pero parecía que el arco se le cerraba, mientras tanto, Diaby, sacando todo ese coraje y garra que lleva dentro, buscó su hat-trick, pero de milagro el balón terminó en las manos de Grill.

No obstante, el Bayer no tardaría en aumentar su diferencia en el marcador. Luego de un jugadón de Amiri, a Hlozek le quedó el balón y de taco anotó, lo que dejó claro que ahora entraban todos los balones que en el primer tiempo se iban desviados.

No hay quinto malo

El Bayer Leverkusen se siguió floreando, siguió regalando goles y sobre todo, siguió estando mejor que Union Berlin y eso se confirmó al minuto 77 tras un centro de Hlozek para Bakker, jugador que se unió a la fiesta y anotó el quinto tanto del partido.

En los instantes finales del encuentro, Union Berlin se resignó y ya solo quería que terminara la pesadilla debido a que no presionaba, no atacaba, es más, ya ni corría, mientras tanto, el Leverkusen quería más y estuvo cerca del sexto, pero el tiempo se le acabó y el partido finalizó.

De esta manera, el Bayer Leverkusen sube en la tabla clasificatoria y se aleja de los temidos puestos de descenso, por el contrario, Union Berlin abandona la punta de la tabla y puede seguir bajando, todo dependerá de lo que realice el Friburgo.