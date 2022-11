Los 'Spurs' dieron un paso en falso

Tras haber asegurado la clasificación a los octavos de final en la Champions, los ‘Spurs’ quieren mantenerse expectantes en la Premier League. Liverpool será un escollo exigente en un partido clave en Londres. El Tottenham anhela dar el golpe de la jornada.

Los ‘Reds’ tomaron el protagonismo desde el inicio en Londres, ejerciendo una presión intensa. Konaté se asoció con Arnold, Salah no pudo rematar con comodidad. Liverpool buscaba constantemente el área rival en un minuto. Los ‘Spurs’ no pudieron salir del asedio táctico rival, Kane buscaba sorprender y fue anticipado. Klopp estaba contento con el desempeño con colectivo de sus dirigidos.

Darwin remató y Lloris evitó el primer tanto en dos minutos. El Tottenham estaba en aprietos y no se sintió cómodo en Londres. van Dijk centró, Liverpool dominó la primera parte con el 67% de la posesión. Los ‘Spurs’ intentaron ser punzantes y no pudieron generar peligro en el área rival. Darwin Núñez se asoció con Firmino. Los ‘Reds’ fueron un hueso duro de roer en cinco minutos.

Conte dio indicaciones desde el banquillo, su planteamiento inicial no resultó, Kane no recibió ningún balón limpio. Emerson se asoció con Perisic. Liverpool estaba al acecho, Darwin Núñez por poco abre la cuenta. En ocho minutos de juego, los dirigidos por Klopp remataron dos veces a puerta.

Tottenham no pudo sostener el control del balón y tampoco pudo elaborar juego asociado en diez minutos. La primera parte fue bastante intensa. Salah abrió la cuenta, tremendo mazazo para los ‘Spurs’, 0-1. El experimentado futbolista egipcio fue la figura con un gran zurdazo. Con esta derrota parcial, los dirigidos por Conte cayeron temporalmente al cuarto lugar.

En 16 minutos de juego, Perisic tuvo una gran ocasión y no pudo batir la portería rival. Los ‘Spurs’ reaccionaron tras una primera parte para el olvido. El Liverpool cedió el protagonismo, partido de ida y vuelta en 17 minutos. Arnold jugó al límite, el Tottenham adelantó sus líneas buscando empatar rápidamente el partido.

En 22 minutos, Liverpool volvió a la carga a través de la posesión. Konaté se asoció con Alcántara. Los ‘Spurs’ ahora generaban mejores sensaciones con un gol en contra, Dier se asoció Bissouma. Perisic no pudo batir la portería rival en 27 minutos, el Tottenham erró dos clarísimas ocasiones en un partido clave en Londres.

Tiro libre para Liverpool, los ‘Reds’ por momentos quedaron expuestos por momentos con algunos balones largos, doblete de Salah, 0-2, los ‘Spurs’ caminaban al borde la cornisa. Tras 45 minutos disputados, se añadió un minuto.

Behind at the break. pic.twitter.com/5daE1XuOXc

El Tottenham volvió más decidido en la búsqueda de la épica remontada en 46 minutos. Saque de esquina para los ‘Spurs’, el Liverpool sufrió un poco más de la cuenta con dos goles de ventaja. Alisson se enojó, los ‘Reds’ estaban apretados en 50 minutos. La segunda parte fue totalmente distinta. Klopp estaba pensativo en el banquillo.

El Liverpool intentó recuperar el protagonismo disputando la posesión, Harry Kane no pudo desbordar. Los ‘Spurs’ ahora estaban al acecho. Darwin buscaba liquidar el partido, Lloris estuvo impecable. En 54 minutos, Alisson por poco se complica.

El Tottenham generó cuatro ocasiones claras, Elliot se asoció con Alcántara, el Liverpool tuvo muchas complicaciones en 55 minutos. A falta de 30 minutos para que concluya el tiempo regular, los ‘Spurs’ intentaron por los medios empatar el partido. Klopp buscaba dosificar energías pensando en los últimos dos partidos antes del Mundial.

Los ‘Reds’ apostaron por el contraataque para liquidar el partido. El Tottenham no dio tregua. Darwin Núñez se asoció con Firmino. Los ‘Spurs’ buscaban descontar para meter un poco intriga en 62 minutos. Durísima derrota en Londres. Salah remató y no encontró la portería en 68.

En el momento más inesperado, Kane descontó, 1-2 y se afianza como el tercer máximo goleador histórico de la Premier con 194 tantos. Los ‘Spurs’ se lanzaron con todo para empatar un partido bravo. Lenglet cabeceó y desaprovechó una gran ocasión. Tras 90 minutos disputados, se añadió cuatro minutos.

We fought hard, but the visitors take the points. pic.twitter.com/4dKP65uEfa