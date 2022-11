Francia anuncia su lista de convocados para Qatar

Llegaba este 9 de noviembre uno de los momentos más esperados por todo el panorama futbolístico. Uno de los momentos en los que el mundo se para para ver a los 26 (en este caso han sido 25) afortunados que lucharán por revalidar el título de campeones del mundo.

Fue Didier Deschamps, en la televisión francesa, quien a las 20:00, hora española, anunciaba dicha lista que traía muchísimas dudas. Todos sabemos que Francia es una de las selecciones que más puede presumir de tener un número de jugadores de calidad desorbitado.

Deschamps anunciando la lista en la televisión francesa | Foto: EquipeDeFrance

Las tres espadas principales de Les Bleu son Kyllian Mbappé, Karim Benzema y Antoine Griezmann. Ambos serán los tres encargados de hacer los goles del equipo de Deschamps.

En el centro del campo es donde había más dudas. La gran novedad ha sido la entrada de Eduardo Camavinga, ya que el futbolista del Real Madrid no tenía todas consigo para ser convocado y si lo termina siendo finalmente ante las duras bajas de Pogba y Kante. Fofana, Guendouzi, Rabiot, Veretout y su compañero Tchoameni serán los acompañantes de Camavinga en la posición central del campo.

El número de centrales que tienen a su disposición es algo que pocos pueden decir. La gran sorpresa de la convocatoria fueron Saliba y sobre todo Konaté. El jugador del Liverpool se ha llevado una grata sorpresa al momento en el que Deschamps ha anunciado su presencia.

No solo van a ser sorpresas para bien, como en todo, también están aquellos que se esperaban representar a su país y por unas cosas o por otras, no podrán ir al Mundial. Las bajas significativas son las de Pogba, Kanté y Maignan, los tres no estarán en Qatar por lesión.

Mendy, Ben Yedder o Diaby son los que se han quedado fuera por poco, ya que eran candidatos a entrar entre los 25 elegidos. Kamara, el centrocampista del Aston Villa o Clauss, también son bajas de renombre por decisión técnica.

Lo que más sorprende de todo, no es solo la lista, ya que faltan laterales derechos puro, sino las palabras de Deschamps diciendo que su idea es jugar con defensa de 4. Así entendemos la baja de Clauss, y las entradas de Saliba y Konaté para desplazar a Koundé y Pavard al lateral derecho. Por izquierda, compartirán lateral los hermanos Hernández.

La Lista de la selección francesa | Foto: Equipe de France

La lista de Francia para el Mundial:

Porteros: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes) y Alphonse Areola (West Ham).

Defensas: Benjamin Pavard (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Barcelona); Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphael Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (PSG), William Saliba (Arsenal), Ibrahima Konaté (Liverpool); Lucas Hernández (Bayern Munich) y Theo Hernández (AC Milan).

Centrocampistas: Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Jordan Veretout (AS Roma) y Mattéo Guendouzi (Olympique Marsella).

Delanteros: Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Christopher Nkunku (RB Leipzig); Karim Benzema (Real Madrid), Kyllian Mbappe (PSG), Olivier Giroud (AC Milan) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).