Vital triunfo y más lider que nunca

El último partido del año, la última jornada de Bundesliga hasta el próximo año. Schalke y Bayern Múnich se vieron las caras en el VELTINS Arena, recinto en el cual se vivió una fiesta del fútbol y en el cual, el Bayern Múnich brilló y se llevó una importante victoria para cerrar con broche de oro su primera parte de la temporada, no solo eso, ya que su décimo triunfo consecutivo sirvió para el que Gigante de Baviera finalizará como líder indiscutible de la liga alemana.

A fuego lento

El arranque del encuentro estuvo teñido por la lucha incandescente de los equipos, quienes salieron con la intensión de pelear por la tenencia del balón y a tratar de llegar a las áreas con peligro, sin embargo, en los primeros minutos, las defensas fueron clave para que el marcador no se moviera, ya que ambos conjuntos tuvieron situaciones para anotar, primero el Schalke tras un centro al área que rechazó el conjunto bávaro, y la otra situación fue tras una recuperación en el área chica y un remate de Gnabry que se marchó sobre el travesaño.

Con el transcurrir de los minutos, el Bayern fue llegando con mayor peligro y con mayor frecuencia a las aproximaciones de Schwolow, no obstante, seguía sin poder penetrar el arco del portero local, en parte porque la defensa del Schalke estaba muy atenta, no obstante, eso no desanimó a los chicos de Nagelsmann, quienes siguieron intentándolo por cada sector del campo, por el contrario, el cuadro de Thomas Reis buscaba dormir el partido y ralentizar el juego del equipo visitante, consiguiéndolo por momentos.

De menos a más

Luego de minutos de mucha tranquilidad, en los cuales ninguno de los equipos logró intimidar a los porteros, llegó un atisbo de reacción, una luz al final del túnel. Casi al minuto 25, el Schalke casi logra el primero del encuentro tras una contra de Bülter que despejó Manuel Neuer, no solo eso, ya que a la contra salió el conjunto bávaro, no obstante, el otro arquero, en este caso Schwolow, demostró porque es titular y rechazó el peligro.

Tras estas dos situaciones y de a poco, el encuentro se fue animando, debido a que los equipos dieron un paso adelante, pero las imprecisiones fueron la tónica del primer tiempo, ya que se notaba que la mente de los jugadores no estaba en este partido, sin embargo, al minuto 33, llegó la más clara del primer tiempo. Kimmich centró el balón para Coman al segundo palo, jugador que buscó culminar la jugada, pero Mohr despejó como pudo el esférico, quitándole la chance al cuadro bávaro.

¡Y llegó el primero del partido!

Luego de 38 minutos de lucha, el Bayern Múnich abrió el marcador y que jugadón se armaron dos de los mejores jugadores en la actualidad del conjunto bávaro. Taco de Musiala para Gnabry, quien solo tuvo que empujarla para anotar el primero del encuentro.

Twitter: Bayern Múnich oficial

Tras el gol y la inyección de moral que supone abrir el marcador, el Gigante de Baviera se posicionó en campo contrario y llegaba con mucha facilidad a las aproximaciones de Schwolow, estando muy cerca de aumentar su renta, no obstante, la primera parte finalizó antes que lo consiguiera.

Segundo tiempo lleno de goles

En los instantes iniciales del segundo tiempo, el Bayern salió con la intensión de anotar el segundo tanto y cerrar con broche de oro el último partido del año, lográndolo al minuto 51 tras un contragolpe letal que inició Gnabry y finalizó Choupo-Mouting con un derechazo al primer palo, aumentando a dos los goles en el marcador.

Twitter: Bayern Múnich oficial

Luego del golpe que supuso el segundo tanto del Bayern, el Schalke apeló a su gente y salió a achicar el marcador a como dé lugar, no obstante, enfrente tenían al equipo que no daba un balón por perdido y que seguía con hambre de gol, lo que significó que el duelo se animó.

Al minuto 66, el hombre del partido, Jamal Musiala, vio puerta, pero el alemán estaba en posición adelantada y el tanto fue anulado, sin embargo, que eso no eclipse el partidazo que realizó el juvenil, quien brindó dos asistencias en su partido número 100.

A por más en los instantes finales

En los instantes finales del encuentro, el Bayern ya gozaba, y trataba, con todos sus efectivos, de anotar más goles, no obstante, aunque tuvo situaciones claras para lograrlo, la defensa y el portero local lo impidieron, por lo que el encuentro finalizó sin más movimientos.

De esta manera, el Bayern Múnich finaliza la primera ronda del campeonato liguero con un gran victoria que le permite asentarse como único líder.