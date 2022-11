El 11 de los que no estarán en Qatar

A pocos días del pistoletazo inicial del Mundial de Qatar, algunas selecciones tienen que lamentar la ausencia de alguna de sus estrellas por culpa de las lesiones. Entre las más afectadas se ven algunas como Francia o Inglaterra, pero el buen fondo de armario y la plenitud de futbolistas hacen que estas ausencias no tengan una brusca importancia.

Entre los jugadores que se perderán el evento hay un gran número que formaría parte del once titular en sus respectivas selecciones. Sin embargo, con las listas ya cerradas y los nombres sobre la mesa, podemos hacer un once de los futbolistas que no asistirán al país musulmán.

Mike Maignan

El guardameta del Milan sufrió una lesión en su rodilla durante el mes de septiembre. El motivo de la lesión fue un duro golpe en el encuentro que enfrentaba a Francia Y Austria en la UEFA Nations League.

Mike Maignan atajando un balón / Fuente: AC Milan

Ben Chilwell

El lateral inglés pasa por uno de sus peores momentos como futbolista debido a la lesión más temida por ellos. Una rotura en el ligamento cruzado anterior aparta al inglés de los terrenos de juego hasta final de temporada.

Chilwell lamentándose de una lesión / Fuente: Chelsea

Fofana

De nuevo un futbolista francés que no estará en la cita mundialista. En este caso se trata de Fofana, la pareja de centrales junto a Kimpembe que sufre una lesión de rodilla. El lamento del joven futbolista obligó a los médicos a acelerar el proceso de recuperación, pero no fue suficiente para llegar sano.

Fofana disputando un partido con el Chelsea / Fuente: Chelsea

Reece James

Nuevamente un lateral inglés que no asistirá al mayor evento futbolístico. En este caso, el afectado cubre la banda derecha de Southgate, pero la rodilla le ha jugado una mala pasada y no ha conseguido recuperarse. Hasta las últimas semanas, James era la mayor duda para el seleccionador, pero por desgracia la rodilla no ha respondido a tiempo.

James controlando un balón / Fuente: Marca

N’Golo Kanté

Una de las estrellas en el Mundial de Rusia 2018 no se encuentra en su mejor estado de forma y Deschamps ha decidido dejarlo fuera de la convocatoria. Durante toda la temporada, Kanté ha estado apartado del césped por problemas continuos en los isquiotibiales. Cuando todo parecía favorable para que estuviera en el Mundial, volvió a recaer en la lesión y a día de hoy se oficializa su ausencia.

Kanté golpeando el balón / Fuente: Chelsea

Paul Pogba

La pareja de Kanté en aquel centro del campo infranqueable en Rusia tampoco estará en Qatar. La situación de Pogba es muy similar a la de Kanté, aunque el futbolista de la Juventus no optaba en ningún momento a una opción mundialista por parte del seleccionador galo.

Pogba con la elástica de Francia / Fuente: Diario As

Georginio Wijnaldum

En Países Bajos las ausencias no estaban siendo un problema hasta que el centrocampista de la Roma, Wijnaldum, sufrió una rotura en la tibia que no le permitirá estar en Qatar. El seleccionador holandés, Louis van Gaal, clasifica la baja como una de las más importantes del torneo, ya que deja a su equipo descolgado en esas posiciones en la medular.

Wijnaldum celebrando un gol / Fuente: Marca

Diogo Jota

La promesa portuguesa no estará con su selección en el Mundial. El delantero del Liverpool es una baja que debilita el ataque luso, aunque no hay que olvidar a sus compañeros con nombres como Joao Félix o Cristiano Ronaldo. A pesar de esto, Diogo Jota era uno de los futbolistas a seguir en esta joven selección que busca la gloria.

Diogo Jota celebrando un gol / Fuente: Marca

Timo Werner

A pesar de que esta no esté siendo su mejor temporada en cuanto a números, Timo Werner siempre ha sido un fijo en Alemania. Sus problemas de tobillo le imposibilitan la asistencia al campeonato, pero la buena profundidad de la plantilla reduce la necesidad de Timo en el Mundial.

Timo Werner celebrando un gol / Fuente: Marca

Christopher Nkunku

La última baja confirmada ha sido la del atacante del Leipzig, Christopher Nkunku. Una dura entrada por parte del centrocampista del Real Madrid, Camavinga, provocó la rotación de la rodilla izquierda de Nkunku. La noticia ha tenido una repercusión muy grande en Francia, ya que las ganas por ver al delantero eran incalculables.

Nkunku siendo atendido tras lesionarse / Fuente: The Guardian

Marco Reus

Sin duda alguna la ausencia más notable se encuentra en Alemania. Una vez más, Marco Reus se perderá una cita mundialista por culpa de su tobillo. Las lesiones no están respetando a un futbolista con una clase dominadora que no podrá aportar nada futbolístico a su selección. Como ya anunció en sus redes sociales, le toca apoyar a su país nuevamente desde el sofá.