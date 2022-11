La frialdad de Cristiano Ronaldo con su selección

La semana previa al comienzo del Mundial ha servido para que los seleccionadores oficialicen las listas de jugadores que viajarán con sus respectivas selecciones. En el caso de Portugal, el encargado de esta tarea fue Fernando Santos, un viejo conocido en el mundo del fútbol por su larga y completa trayectoria como entrenador. Para Fernando, el Mundial de Qatar será un punto de inflexión desde que comenzó a entrenar a Portugal, lo que convierte el evento en el escenario perfecto para lograr la Copa del Mundo.

En la lista de los elegidos se encuentra el mismísimo Cristiano Ronaldo, quien no pasa por su mejor momento a nivel futbolístico. La situación con su club (Manchester United) ha estallado estos últimos días con unas declaraciones por parte del atacante luso. Las declaraciones afirman que el técnico de los red devils no respeta al futbolista, lo que enfurece y desespera a Ronaldo. Sus palabras textuales fueron: "Erik ten Hag le sigue diciendo en la prensa que cuenta conmigo y le gusto, bla, bla, bla. Pero es solo para la prensa. El entrenador no me respetaba. Por eso la relación está así. Sigue diciéndole a la prensa que soy importante. Si no me respetas, nunca tendré respeto por ti".

Cristiano Ronaldo en un partido con la selección portuguesa / Fuente: Marca

Ronaldo, la pieza más importante

Las declaraciones del ex del Real Madrid aumentan aún más la tensión que ya se notaba en los encuentros del Manchester United entre Ten Hag y él. Sin embargo, la Selección Portuguesa siempre ha sido un lugar tranquilo y sosegado donde Ronaldo ha estado cómodo. Al parecer, la concentración de los portugueses no está siendo cómoda para todos. Y es que Cristiano se mostraba en un vídeo que circula por las redes sociales muy frío ante el saludo de su compañero de club, Bruno Fernandes.

Seguramente Cristiano Ronaldo no esté en su mejor momento en cuanto a lo mental se refiere, pero la actitud con sus compañeros de selección no debería cambiar por culpa de su club. Para Portugal, Ronaldo es una pieza esencial en el esquema de Santos. Si por alguna razón no estuviera al nivel, Portugal se vería envuelta en muchos problemas. La duda que recorre las calles actualmente es si Cristiano abandonará el Manchester United este mercado de invierno, porque la falta de minutos y continuidad está apagando al que ha sido el mejor goleador de la década deportiva.