Mané no jugará el Mundial de Qatar 2022

La Federación de Senegal confirmó oficialmente la baja de Sadio Mané. El futbolista del Bayern Múnich no podrá jugar el Mundial de Qatar 2022. Los bávaros, a través de un comunicado, aseguraron que dicha operación fue exitosa, desde el 8 de noviembre no juega un partido cuando se lesionó en la Bundesliga. El cuerpo médico de Senegal lamenta su sensible baja, la justa mundialista pierde a una gran persona.

La rotura del tendón de la cabeza del peroné derecho es la lesión que le impide jugar con normalidad, el experimentado delantero iniciará el proceso de recuperación más adelante. La Selección Senegalesa recibió tremendo mazazo a puertas del primer partido mundialista ante los Países Bajos el lunes 21 de noviembre por el Grupo A. El día anterior, Qatar se enfrentará a Ecuador.

La baja de Mané merma un poco las opciones ofensivas de Senegal pensando en concretar una gran campaña mundialista, en Rusia 2018 ningún seleccionado africano superó la primera ronda. Thiam, Sarr, Diallo, Diem son algunas de las opciones dentro los convocados para reemplazarlo naturalmente en la ofensiva.

Sadio Mané ha sido operado con éxito por el Prof. Christian Fink y el Dr. Andy Williams el jueves por la noche en Innsbruck. Por lo tanto, el atacante del FC Bayern no estará disponible con Senegal en el Mundial.



¡Pronta recuperación, Sadio!

La actual campeona africana pierde un referente antes de embarcarse a competir en la vigesimosegunda edición. El Bayern Múnich monitoreará el proceso de recuperación de Sadio Mané, cuyo regreso a los campos de juego recién se dará en el 2023. Los bávaros también sentirán su ausencia cuando se reanude la temporada post Copa del Mundo.

Senegal quiere ser una de las sorpresas de la última edición con 32 selecciones tras haber recibido la mala noticia de la ausencia de Mané. La actual campeona africana tiene sed de revancha en la justa mundialista tras la pálida imagen que dejó en Rusia 2018.