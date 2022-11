Guía VAVEL Qatar: la cenicienta y debutante

Qatar va a disputar su primer mundial y el país entero es una fiesta. Si que es verdad que no es de la misma manera que el resto, no lo han conseguido clasificándose, sino organizándolo. Mientras el resto de países jugaban sus partidos clasificatorios, ellos jugaban amistosos, lo que no da muchas muestras de su nivel de preparación.

Al ser debutante y sin grandes estrellas, a los qataríes no se les puede pedir grandes cosas. Las casas de apuestas les posiciona como colistas de grupo. Quizás la presión de jugar les pueda ayudar para dar alguna sorpresa, pero lo dicho, no hay grandes esperanzas.

Resumen de las eliminatorias

La selección de Qatar lleva sin perder un solo partido desde 23 de septiembre. Desde esa fecha ha jugado ante Chile, empatando por 2-2; Nicaragua, ganando 2-1; Guatemala, ganando por 2-0; Honduras, ganando 1-0; Panamá, ganando por 2-1 y ante Albania, ganando también por 1-0.

Las últimas competiciones oficiales que jugó fueron en verano e invierno de 2021. En verano se jugó la Copa Oro, el torneo más importante de la CONCACAF, terminó primero de grupo y la eliminó los Estados Unidos en semifinales, por 1-0 con un gol en el 86’ de Zardes. En invierno se jugó la Copa Árabe, que es la máxima competición que se juega en territorio árabe, terminó ganándole la competición a Egipto en penaltis por 4-5 tras empatar a cero.

En enero, tras el mundial, Qatar jugará la Copa del Golfo, competición que ya ha ganado dos veces, en 1989 y 2013. Se encuentra en un grupo junto a Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Seleccionador y sistema táctico

El seleccionador es un español, Félix Sánchez. Lleva ya con la selección mayor desde 2017 y ha ganado la Copa Asia el pasado 2019, además de conseguir la Sub-19 en el año 2014. No solo ha militado en la selección qatarí, también ha estado en las categorías inferiores del Barça durante 10 años, de ahí ya dio el salto al proyecto asiático.

Qatar durante un entrenamiento/ Fuente: Qatar

La disposición táctica es principalmente la del 5-3-1 con un buen bloque defensivo aunque a veces muy disperso. Principalmente, buscar jugar al "toque, toque", ya que el seleccionador ha sido criado en La Masía. El problema es que es un equipo muy disperso, porque muchas veces se generan huecos muy absurdos que les hace encajar mucho. Es un equipo sin equilibrio.

Antecedentes en mundiales (mejores actuación, última actuación)

No hay antecedentes, puesto que no ha jugado ningún mundial, por lo que realice en este mundial, estará inaugurando todos los datos de participación en mundiales.

Antecedentes con las selecciones del grupo

Con el único equipo con el que hay antecedentes es con Ecuador. Disputaron un partido hace 4 años que lo ganó Qatar con un marcador de 4-3, los otros partidos son del siglo pasado donde ganaron uno los ecuatorianos por 2 a 1 y empataron el otro con un marcador final de 1-1.

Jugadores estrellas

La selección catarí cuenta con tres grandes futbolistas en la liga local que buscarán obtener una mayor popularidad durante la cita mundialista. Akram Afif, Almoez Ali y Hassan Al-Haidos intentarán que el país anfitrión avance lo más lejos posible.

Afif es considerado como la mayor estrella del fútbol de Qatar. Es un extremo izquierdo moderno, que pueden jugar cambiado de banda o como delantero. Al medir 1,77 metros de altura, se destaca por su habilidad pero sobre todo por su velocidad y olfato goleador. En la actual temporada, ha marcado 14 goles en 18 partidos disputados con la camiseta de Al-Duhail y es el máximo anotador de la Qatar Super League.

Ali es un jugador ágil, rápido y con mucha coordinación. Además, se mueve muy bien en el área y, especialmente, no se pone nervioso en los mano a mano con el arquero. Llega al Mundial con un espectacular rendimiento en el combinado donde marcó 39 goles en 82 encuentros internacionales. No obstante, tiene un récord mundial que se presenta como muy difícil de igualar: es el primer y único jugador en marcar en tres torneos continentales diferentes (Copa Asiática, Copa América y Copa de Oro de la CONCACAF).

Al-Haidos será el capitán del seleccionado anfitrión. Es el referente y el líder espiritual a partir de los 160 partidos que lleva jugados hasta el momento para Qatar. Fue clave en el ciclo de Xavi Hernández en el Al-Sadd, a quien señala incluso como una gran influencia en su desarrollo futbolístico.

Convocatoria y bajas

Félix Sánchez ha optado por convocar a 26 jugadores provenientes de la Superliga Local. El 77% (20/26) de estos futbolistas juegan en los dos equipos más populares del país que son el Al-Sadd y el Al-Duhail.

Imagen de la convocatoria/ Fuente: Qatar

El entrenador español decidió tener en cuenta a la mayor parte de la plantilla que ayudó a los qataríes a ganar la Copa Asiática en 2019. Los tres arqueros que disputarán la máxima cita mundialista son Saad Alsheeb, Meshaal Barsham y Yousef Hassan. Por su parte, los 8 defensores serán Pedro Miguel, Musaab Khidir, Tarek Salman, Bassam Al-Rawi, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed y Jassem Gaber.

Sánchez llevará también 8 mediocampistas: Ali Asad, Assim Modibo, Mohamed Waad, Salem Al-Hajri, Moustafa Tarek, Karim Boudiaf, Abdelaziz Hatim y Ismail Mohamad.

Finalmente, convocó a 7 jugadores ofensivos: Naif Alhadhrami, Ahmed Alaaeldin, Hassan Al-Haydos, Khalid Muneer, Akram Afif, Almoez Ali y Mohamed Muntari.

Posible once de gala

Sánchez Bas apostaría a un defensivo 5-3-2 para dar pelea en el grupo A: Saad Al Sheeb; Pedro Miguel, Bassam Al-Rawi, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed; Karim Boudiaf, Abdelaziz Hatem, Hassan Al Haydos; Almoez Ali, Akram Afif