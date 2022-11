Heung-min Son, el ángel que Corea del Sur necesita

Durante las últimas semanas ha corrido el rumor sobre la llegada del surcoreano Heung-Min Son al Mundial de Qatar. Esto se debía a una lesión que el delantero sufrió alrededor de su ojo izquierdo. El diagnóstico médico afirmó que el futbolista sufría de una fractura alrededor de su ojo izquierdo, lo que le obligó a pasar por quirófano para recuperar su estado físico.

La duda de su ausencia en el campeonato estuvo presente hasta el pasado fin de semana, cuando la selección surcoreana hacía oficial la lista de convocados y el atacante del Tottenham estaba entre ellos.

Heung-Min Son y un sueño por cumplir

Tras la marabunta de dudas, Son decidió hablar a través de sus redes sociales y esto fue lo que dijo: "Hola a todos. Sólo quería tomarme un momento para daros las gracias a todos por los mensajes de apoyo que he recibido durante la última semana. He leído muchos de ellos y os aprecio de verdad, de verdad, a todos. En un momento difícil, he recibido mucha fuerza de vosotros. Jugar con tu país en la Copa del Mundo es el sueño de muchos niños que crecen, como también lo fue el mío. No me lo perdería por nada del mundo. Me muero de ganas de representar a nuestro hermoso país, nos vemos pronto".

Imagen de entrenamiento de Corea del Sur / Fuente: Marca

En cuanto a posibilidades reales de Corea del Sur, la suerte jugará un papel importante en el transcurso del grupo. Sus rivales en el Grupo H serán Portugal, Uruguay y Ghana. Los dos primeros citados son los favoritos sobre el papel, pero el ambiente mundialista puede hacer que cualquier selección esté en los octavos de final.

Heung-Min Son firma un comienzo de temporada un poco menos estadístico que el pasado curso. A día de hoy, el delantero ha conseguido 5 goles y 2 asistencias en 19 partidos y un total de 1.486 minutos disputados. Unas cifras no muy llamativas pero donde no se refleja el juego del surcoreano durante todos los partidos.