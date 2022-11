Gareth Bale: ''Es asombroso estar aquí''

La cita mundialista ya está en marcha. El lunes 21 es el turno del Grupo B. En él, se enfrentarán a partir de las 20:00 horas Estados Unidos y Gales. Por parte de los británicos, Gareth Bale, la estrella de la selección, ha intervenido en rueda de prensa y ha respondido a las preguntas de los medios.

Elogios al rival

''Tengo mucha experiencia jugando en contra y con algunos de ellos. Son un buen plantel, son jóvenes y tienen jugadores fantásticos, son un buen equipo'', mencionó el ex del Real Madrid.

Prosiguió hablando de la selección americana. ''Están aquí para ganar al igual que nosotros. Sabemos que va a ser un partido difícil y ellos también. Conocemos sus debilidades, aunque no puedo compartirlas con ustedes ahora, y seguro que ellos saben que nosotros también las tenemos. Mientras sigamos nuestro plan y hagamos lo que tenemos que hacer, vamos a estar contentos", dijo para terminar.

La felicidad de estar en Qatar

''Es asombroso estar aquí. Ha sido difícil no tener a tu equipo en los mundiales anteriores. Para los más jóvenes será una experiencia increíble tener a Gales en el Mundial. Me hubiese gustado vivirlo más joven. Ojalá podamos hacerlos aún más orgullosos y que disfruten a Gales en la Copa del Mundo'', afirmó el galés. Se le notó un rostro de felicidad en el que aparenta estar muy feliz por ser partícipe en Qatar 2022.

''Estoy justo donde quiero estar. Estoy preparado para el primer partido. Hemos entrenado duro la última semana. No tenemos excusas. Hemos puesto el corazón entrenando. Será difícil, ojalá sea un gran espectáculo y podamos ganar'', terminó citando.

El golf está prohibido

''Mentalmente siempre me ha servido para evadir la presión del día a día. Esa es una de las grandes razones por las que me gusta. Poder jugar con amigos, sin cámaras… me permite alejarme del foco del fútbol'', explicó. ''Como no hay golf, jugaremos a la PlayStation'', añadió para concluir la rueda de prensa con algo de humor.