Messi: "Seguramente sea mi última chance"

En la antesala de lo que será su quinto Mundial, Lionel Messi asistió a la conferencia de prensa, principalmente para disipar algunos rumores que circularon en las últimas horas, relacionados con un problema en uno de sus tobillos.

“Me siento bien físicamente, en un gran momento. Me entrené diferenciado por un golpe, pero nada raro. Este Mundial es diferente al momento, porque se da en el medio de la temporada. Llegamos con pocos partidos encima, pero no tuvimos tiempo de eso porque nos toca jugar muy rápido. Estamos preparados, llegamos bien. Siempre es especial la atmósfera que se vive en la previa de un debut”, reconoció la figura argentina.

Luego de llevarles tranquilidad a los aficionados argentinos, Messi reconoció lo que todo el mundo del fútbol imaginaba pero que pocos desean ver convertido en realidad: “Es mi último Mundial y la última chance de lograr el máximo deseo que tengo desde siempre”.

Messi y Argentina comienzan el camino por el ansiado trofeo | Foto: FIFA

“Es hermoso que mucha gente que no es argentina desee que seamos campeones por mi presencia. Soy un agradecido por el cariño que tuve y tengo en mi carrera deportiva. Me pone muy feliz que haya tanta gente que desee lo mismo que yo”, señaló el delantero del PSG.

“Este grupo me recuerda mucho al de 2014”

Consultado sobre el camino que trajo a la ‘Albiceleste’ a estas horas previas a su debut en Qatar, con un invicto récord y dos títulos en su haber, Messi comentó que “no sé si llegamos mejor o no que en otros Mundiales, pero llegamos después de ganar un título, y eso alivia mucho, calma ansiedades. Siempre dije que este grupo me recuerda mucho al de 2014″.

“No sé si es el momento más feliz de mi carrera, pero sí que me encuentro muy bien. Me agarra con otra edad, más maduro. Siempre intento vivir con mucha intesidad cada momento, sea en el mundial como antes en la Copa América. Hoy disfruto mucho más de todo esto. Antes no lo pensaba, disfrutaba de jugar, pero era todo tan seguido que yo no me daba tiempo de disfrutar mucho, sino en pensar en el siguiente partido, en querer jugar, en seguir ganando. Y a veces pasaban desapercibidas cosas importantes que me tocaron vivir. Hoy soy más consciente de las cosas que hay que disfrutar”, reflexionó el astro argentino.

“Siempre hay que seguir intentando, sea lo que sea. Afrontarlo y que sea lo que Dios quiera. Nunca quedarse con el ‘qué hubiera pasado’. Es difícil decirle a los más chicos que disfruten el momento porque a su edad yo no me daba cuenta de eso. Pero nunca se sabe si alguien puede disfrutar de otro mundial”, comentó.

“Que vivan la experiencia al máximo, que disfruten de la gente, del partido y que después de eso se aislen de eso y juguemos como lo venimos haciendo hasta ahora. La edad te hace ver las cosas de otra manera. Hoy me fijo en otros detalles y me enfoco en disfrutar de cada cosa”, concluyó el futbolista que, ante Arabia Saudita, comenzará su quinto campeonato del mundo e irá en busca de ese anhelado trofeo que se le negó en Brasil 2014 y que Argentina no festeja desde el Mundial de México 1986, en las manos de, ni más ni menos, que Diego Maradona.