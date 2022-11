Reparto de puntos en el redebut de ambas selecciones

Volvió una cita mundialista para Estados Unidos y Gales. Los norteamericanos no disputaron el último mundial tras anteriormente hacerlo siete veces consecutivas. En cambio, el país europeo no disputaba un evento como este desde 1958. Ambos países lucharán por conseguir la segunda plaza en el grupo B. De momento, se han repartido los puntos tras el empate a uno.

Tras una gran primer periodo por parte de la selección norteamericana, la selección europea ha comenzado algo mejor la segunda mitad y ha terminado encontrado su premio a falta de diez minutos para los noventa reglamentarios, aunque el encuentro se alargó hasta el 99.

Desarrollo del encuentro

La primera posesión fue para Estados Unidos. En los primeros minutos una falta cometida sobre Christian Pulisic, votada por él mismo, pudo ocasionar el primer acercamiento del país norteamericano que jugaba como local. El balón cogió poca altura y fue despejado por la defensa que vestía de rojo. Acto seguido, rondando el minuto cuatro, se produjo el primer saque de esquina. Otro acercamiento sin peligro para la selección estadounidense que salió con más rigor que Gales.

La posesión la mantuvo Estados Unidos. Al minuto nueve llegó una doble ocasión estadounidense. Primero fue Timothy Weah que centró el balón buscando algún compañero, pero fue Ben Davies quien en un intento de despeje envió el balón a su portería. Hennessey reaccionó rápido y logró despejar el esférico. Seguidamente, Josh Sargent cabeceó al poste.

Esa intensidad pasó factura a Estados Unidos. Dos entradas fuertes de Sergiño Dest y Weston McKennie fueron señalada con tarjeta amarilla. Acto seguido, vino la primera aproximación de Gales con un disparo desde fuera del área que se fue bastante desviado.

Con el paso de los minutos, el encuentro se fue calmando. Sin ocasiones claras y con Estados Unidos manteniendo el balón. Pero en el minuto 36, la superioridad de la selección estadounidense obtuvo premio. Christian Pulisic, con una asistencia sensacional, encontró el gran desmarque de Timothy Weah y el hijo del exfutbolista, George Weah, con una gran finalización puso el primero en el marcador.

Con una muy buena sensaciones de la selección que iba venciendo y cuatro minutos de añadido, el encuentro se fue a vestuarios. En cambio, Gales no hizo mucha sombra sobre la portería de Matt Turner.

Timothy Weah finalizando la jugada que acabó en gol / Foto: Getty Images

El segundo periodo comenzó con varios acercamientos por parte de ambas selecciones. Estados Unidos buscó aumentar la renta y, mientras que Gales hacía lo suyo en busca de empatar el encuentro. Ninguna de las dos obtuvo premio en los primeros instantes. Con el trascurso del partido, el país norteamericano comenzó a achicar aguas ante la presión de los europeos en área contraria.

En el minuto 65, Matt Turner hizo un paradón ante el remate de Ben Davies al que se le escapó el empate. Al saque de esquina, Kieffer Moore, con sus casi dos metros de altura, cabeceó por encima del travesaño. El partido se fue calmando con el paso de los minutos.

A falta de diez minutos, Zimmerman cometió penalti sobre Gareth Bale. El colegiado lo vio bastante claro, no se lo pensó dos veces y señaló la pena de los onces metros. El astro galés no perdonó. Con un disparo potente a su derecha, que Matt Turner a pesar de adivinar el lado no pudo detenerlo, batió al guardameta.

Tras nueve minutos de descuento, el encuentro llego a su fin con el reparto de puntos. Un grupo que se queda con Inglaterra como primera, le sigue Gales, Estados Unidos tercera y en última lugar Irán.

Celebración del gol de Gales / Foto: Getty Images

Ficha técnica

Alineación de Estados Unidos: Matt Turner; Dest (Yedlin), Zimmerman, Ream, Antonee Robinson; McKennie (Brenden Aaronson), Tyler Adams, Yunus Musah (Kellyn Acosta); Timothy Weah (Jordan Morris), Sargent (Haji Wright) y Christian Pulisic.

Alineación de Gales: Hennessey; Mepham, Joe Rodon, Ben Davies; Connor Roberts, Aaron Ramsey, Ethan Ampadu (Joe Morrell), Wilson (Sorba Thomas), Neco Williams (Brennan Johnson); Gareth Bale y Daniel James (Kieffer Moore).

Goles: 1-0 Timothy Weah, 1-1 Gareth Bale.

Amonestaciones: Dest, McKennie, Tim Ream, Kellyn Acosta con tarjeta amarilla (Estados Unidos) y Gareth Bale, Chris Mepham con tarjeta amarilla (Gales).

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim.

Estadio: Ahmed bin Ali Stadium.