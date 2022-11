Francia vs Australia: puntuaciones de ‘Les bleus’ en la jornada 1 del Mundial de Qatar 2022

Francia se ha estrenado en la Copa del Mundo de Qatar con una contundente victoria ante la selección australiana. El buen inicio de Mundial permite a los galos visualizar los octavos de final tras el empate a cero entre Dinamarca y Túnez, los otros dos integrantes del grupo D.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Notable / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin calificar

El guardameta del Tottenham no tuvo acercamientos claros. No pudo hacer nada en el gol de Australia y se mostró seguro el resto del partido.

El estreno del lateral en el Mundial no ha sido el esperado. Tuvo la culpa en el gol encajado en el minuto 10 tras no cerrar y permitir el remate a placer de Goodwin. De todas formas, el ataque francés no nació por su banda. Tampoco es que Deschamps tenga mucho donde elegir.

El partido del central del Liverpool ha sido normal. Sin ser exigido en el juego aéreo defensivo, aunque con presencia en el ofensivo. Hace buena pareja con su excompañero en el RB Leipzig.

El del Bayern München estuvo bien. Sin errores clamorosos en la salida de balón y con el buen repliegue que le caracteriza. Seguramente, el haber jugado al lado de Konaté le permitió soltarse más en transiciones ofensivas.

Lucas Hernández (S.C.)|Lesionado

El gol de Australia comenzó en su banda y, al intentar frenar la incursión, se torció la rodilla. Duró 10 minutos en el campo. Permitió la entrada en el terreno de juego de su hermano Theo. Muy mala pinta tiene la lesión.

El partido que se ha marcado el jugador de la Juventus de Turín ha sido brutal. Consiguió empatar el partido tras un centro fabuloso del recién incorporado al terreno de juego, Theo Hernández. Fue clave en el robo de balón que derivó en la asistencia que dio a Giroud para hacer el 2-1 y también fue esencial para impedir nuevas sorpresas de los australianos. El mejor del partido en la primera parte.

Aurélien Tchouaméni (7)|Notable

Formó el doble pivote junto a Rabiot, aunque no consiguió cuajar una actuación tan sublime como la de su par. Quizás porque el mediocentro del Real Madrid esté más sacrificado en defensa. Trabaja en la sombra.

Fue el único de los cuatro de arriba que no coló ni regaló asistencias, pero la verdad es que cuajó una gran actuación. Fue determinante la posición que tuvo, tras Giroud, como de ‘enganche’, en la cual brilló por su precisión en tres cuartos de campo y por sus pases filtrados.

Ousmane Dembélé (7)|Correcaminos

El del Barça no paró de correr y de dejar locos a los defensores australianos. Asistió a Mbappé en el tercer gol. El ‘mosquito’, aún no teniendo su mejor partido, es diferencial y muy desequilibrante.

Fue el más activo de todo el partido. Le dio igual si Francia perdía, empataba o ganaba. Deseaba marcar y ayudar al equipo. Seguramente fue el que aportó anímicamente más cuando ‘Les bleus’ perdían. No paró de intentarlo. Finalmente, consiguió el gol que perseguía y, además, regaló el cuarto a Giroud.

El jugador del AC Milán rompió el gol que ostentaba el mítico Thierry Henry como máximo goleador de la Selección francesa con 50 tantos. Con los dos del primer partido de la fase de grupos, Giroud se coloca en el registro histórico con 51 tantos que podrían ser 52 si le hubiera entrado la genialidad que se inventó a modo de chilena. Un fuera de serie.

Nunca es positivo que se lesione un jugador, y menos que sea tu hermano. Pero la entrada de Theo fue lo que salvó a Francia. Un partido que se te pone cuesta arriba en el minuto 10 no puede solucionarse con dos laterales como Pavard y Lucas. El del Milán puso ‘patas arriba’ la banda izquierda. Asistió a Rabiot en el primer gol y no paró de aportar en ataque.

Youssouf Fofana (6)|Multiusos

El central del Chelsea fue el recambio de Tchouaméni. Cumplió con la tarea de dormir el partido, tal y como le ordenó Deschamps.

La chispa final la aportó el veloz extremo del Bayern München. Salió por Dembélé para correr un rato. Se lo pasó bien. No tuvo tampoco mucho tiempo.

Marcus Thuram (S.C.)|Recambio

El delantero entró en el descuento al campo para que Giroud fuera ovacionado tras su exhibición. Sin más.

Jules Koundé (S.C.)|Versátil

Entró también en el tiempo de descuento. En su caso por Pavard. El del Barça puede ser la única alternativa del seleccionador galo para el lateral derecho. Por suerte, siempre rinde. Sin importar la posición.

El técnico que llevó a la gloria a Francia en Rusia 2018 estuvo bastante acertado en sus decisiones. Supo ver lo que necesitaba el equipo en cada momento y supo racionar los despliegues y esfuerzos físicos de las estrellas. Olivier Giroud, tras el revés de Benzema, es su mejor noticia.